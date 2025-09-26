Habertürk
        Haberler Spor Futbol TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: İsrail, tüm sportif müsabakalardan derhal men edilmelidir - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: İsrail, tüm sportif müsabakalardan derhal men edilmelidir

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesi için FIFA, UEFA ve dünyadaki tüm futbol federasyonlarına mektup gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 11:15 Güncelleme: 26.09.2025 - 11:15
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesi için, FIFA, UEFA ve dünyadaki tüm futbol federasyonu başkanlarına mektup yollayarak çağrıda bulundu.

        Yolladığı mektupta, futbolun her zaman bir spordan daha fazlası olduğuna dikkati çeken İbrahim Hacıosmanoğlu, "Futbol, farklı kültürleri bir araya getiren, dostluğu pekiştiren ve insanlar arasındaki dayanışma bağlarını güçlendiren evrensel bir dildir. Bu değerlerden hareketle, İsrail tarafından Gazze ve çevresinde yürütülen yasa dışı (ve daha da önemlisi, tamamen insanlık dışı ve kabul edilemez) durum karşısında derin endişemizi dile getirmek zorunluluğu hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

        İsrail tarafından Gazze ve çevresinde yürütülen yasa dışı, insanlık dışı ve kabul edilemez durum hakkında çağrıda bulunduğunu belirten Hacıosmanoğlu'nun mektubunda şu ifadeler yer aldı:

        "Durum uzun süredir çaresizdi ancak son günlerde çeşitli kurumların müdahaleleriyle aciliyet seviyesi yeni bir boyuta ulaşmıştır:

        Salı günü, iki yıllık bir soruşturmanın ardından Birleşmiş Milletlerin bağımsız komisyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım gerçekleştirdiğini teyit etmiş ve İsrail ile tüm devletlere, soykırımı sonlandırma ve sorumluları yargılama yönündeki uluslararası hukuk yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunmuştur.

        Çarşamba günü, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail ile ticari ayrıcalıkların askıya alınmasını ve yaptırımlar uygulanmasını talep etmiştir.

        Bu hafta başında, binlerce aktör, yönetmen, müzisyen ve diğer eğlence sektörü profesyoneli, Filistin halkına karşı soykırım ve 'apartheid' uygulamakla suçlanan İsrail film kurumlarıyla çalışmamayı taahhüt eden yeni bir bildiri imzalamıştır.

        Haftalardır dünya çapındaki hükümetler, soykırımı kınamakta ve İsrail'e yaptırımlar uygulanmasını talep etmektedir.

        Yıllardır insani yardım kuruluşları, İsrail'in eylemlerinin yol açtığı ölümleri ve acıları gündeme getirmektedir.

        Bu süreçte, her gün giderek daha fazla masum insan (çocuklar, sağlık çalışanları, çatışmayı haberleştiren gazeteciler, profesyonel futbolcular ve taraftarlar) hayatını kaybetmektedir."

        "İSRAİL, TÜM SPORTİF MÜSABAKALARDAN DERHAL MEN EDİLMELİDİR"

        FIFA ve UEFA'nın; Rusya'nın, Ukrayna'ya açtığı savaştan yalnızca dört gün sonra uluslararası spor organizasyonlarından sonra men ettiğini ancak Filistin söz konusu olduğunda aynı tutum ve önlemlerin uygulanmadığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Kendilerini medeni değerlerin ve barışın savunucusu olarak konumlandırmalarına rağmen, spor dünyası ve futbol kurumları çok uzun süredir sessiz kalmıştır. Artık FIFA ve UEFA'nın harekete geçme zamanı gelmiştir. İsrail, tüm sportif müsabakalardan derhal men edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bin 502'ye, yaralıların sayısı ise 167 bin 376'a yükseldi.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
