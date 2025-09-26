İsrail Başbakanı Netanyahu New York'ta protesto edildi

Otelin iki sokak yukarısında toplanan yüzlerce Filistin yanlısı gösterici, ellerindeki pankartlar, bayraklar ve ses çıkaran eşyalarla Netanyahu'yu protesto etti.



Göstericiler, tencere ve tavaları birbirine vurarak gürültü çıkardı ve otelde konaklayan Netanyahu'yu rahatsız etmeye çalıştı. Protestocular, İsrail Başbakanı'na "New York'ta rahat yok" mesajı vermek istediklerini dile getirdi.