        Filistin Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Suzan Shalabi: UEFA ile FIFA, doğru ve ahlaki olanı yapmalı - Futbol Haberleri

        Suzan Shalabi: UEFA ile FIFA, doğru ve ahlaki olanı yapmalı

        Filistin Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Suzan Shalabi, İsrail'in futbol müsabakalarından men edilmesi gerektiğiyle ilgili HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. FIFA'ya gönderdikleri evrakı da paylaşan Shalabi, "UEFA ve FIFA'nın doğru ve ahlaki olanı yapmayı seçmelerini umuyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 11:58 Güncelleme: 26.09.2025 - 12:02
        "UEFA ile FIFA, doğru ve ahlaki olanı yapmalı"
        Filistin Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Suzan Shalabi, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve FIFA'ya gönderdikleri 7 sayfalık evrakı paylaştı.

        "FIFA VE UEFA, DOĞRU VE AHLAKİ OLANI YAPMALI"

        Shalabi, HT Spor'a yaptığı açıklamada, FIFA ile UEFA'nın doğru ve ahlaki olanı yapması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

        "Bugün UEFA veya FIFA'da olup bitenler hakkında yorum yapamayız, ancak doğru ve ahlaki olanı yapmayı seçmelerini umuyoruz. Yıllardır futbol yönetim kurullarına, futbolun ilhak ve soykırımın aklanması için bir araç olarak kullanılmamasını sağlamak için somut önlemler almaları çağrısında bulunuyoruz."

        "İSRAİLLİ FUTBOL TARAFTARLARI, NEFRET SÖYLEMİ VE SOYKIRIM KIŞKIRTMASI YAPIYORLAR"

        Filistin Futbol Federasyonu'nun FIFA'ya gönderdiği resmi evrakın bir bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

        "İsrail kulüpleri, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne maddi ve manevi destek sağlıyor, sosyal medya ve stadyumlarında reklamını yapıyor ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze'de soykırım yapmasıyla derinden iç içe geçmiş durumda. Taraftarları, harap olmuş Gazze'deki İsrail Savunma Kuvvetleri tanklarından fotoğraflar gönderiyor ve kulüpler de bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. İsrailli futbol taraftarlarının Gazze'yi bombalamak için tasarlanan roketlere imza attıkları belgeleniyor. Nefret söylemi ve soykırım kışkırtması içeren paylaşımlar, yalnızca sosyal medya hesaplarında değil, stadyumlardaki pankartlarda da yapılıyor. Ağustos 2024'te, Maccabi Hayfa taraftarlarının İsrail Premier Ligi'nin resmi maçı sırasında astığı bir pankartta, "Bir İsrailli çocuk, bir Filistinli çocuktan daha değerlidir" yazıyordu. İsrail yerleşimci kulüpleri, sıklıkla Filistinlilere karşı terör ve vandalizm eylemlerine karışan aşırılıkçı yerleşimcilere hizmet veriyor."

        İşte Filistin Futbol Federasyonu'nun FIFA'ya gönderdiği 7 sayfalık belgeden dikkat çeken ifadelerin yer aldığı bir sayfa:

        "İsrail, derhal men edilmelidir"
