Galatasaray'dan rekor: Lig tarihinde ilk kez 7'de 7!

7 MAÇTA 19 GOL ATIP 2 GOL YEDİ

Galatasaray, bu sezonki ilk 7 hafta itibarıyla en çok gol atan takım konumunda bulunurken, Göztepe ile ligin en az gol yiyen ekibi oldu.

Sarı-kırmızılılar, ilk 7 maçta 19 kez rakip fileleri havalandırırken sadece 2 gol yedi. 17 gol averajına sahip Galatasaray, 5 maçta da kalesinde gole izin vermedi.