Haftanın Kitapları

EV BEYİ

(Aslı T. Kızmaz)



Aslı T. Kızmaz’ın merakla beklenen yeni romanı Ev Beyi, İnkılâp Kitabevi etiketiyle okurlarla buluştu. Bir evin mutfağından başlayıp bambaşka bir dünyanın hatta bir bahçenin kapılarını aralayan Halil’in hikâyesi… Toplumsal rollerin altüst olduğu sıradan ama mutlu bir hayat, karışık hatta beklenmedik olaylarla kafa karıştırıcı bir gizeme dönüşüyor. Ev Beyi, insanın kendi kimliğiyle, cesaretiyle ve karanlıkla sınavına dair çarpıcı bir hikâye... Bugüne kadar size dayatılan bütün toplumsal cinsiyet normlarını unutun ve Halil’le tanışın. Çünkü o bir Ev Beyi… Temizlik, bulaşık, alışveriş, çocuk bakımı, her şey ondan soruluyor. Ancak başarılı bir doktor olan karısı Duygu’nun kariyerinin önünü açmak için üstlendiği bu rol, ikizlerinin ona “anne” diye hitap etmesiyle Halil’i içten içe tüketmeye başlıyor. Karısı kadar başarılı olamasa da artık o da hayatta bir şeyler yapmak, para kazanmak istiyor. Bu düşünceler içinde bir çıkış yolu ararken karşısına büyülü bir bahçe çıkıyor. Gizemli bir kadının izinde içine düştüğü bu bahçede kendisini Walter White gibi hisseden Halil, hayatta ilk kez bir işe yaradığını fark ediyor.