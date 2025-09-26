Habertürk
Habertürk
        Okan Buruk: Torreira devre arası baygınlık geçirdi! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Torreira devre arası baygınlık geçirdi!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, "Barış çok yorulmuştu. Osimhen oyuna girdi. Zorluklarımız devre arasında Torreira baygınlık geçirdi." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.09.2025 - 23:45 Güncelleme: 26.09.2025 - 23:45
        • 1

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

        • 2

          "DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ"

          "Maç bittiği anda o sevinci, galibiyet sevincini, rekor kırmanın sevincini yaşayamadan içeriye girdik. Maçın son 15-20 dakikası yaptıklarımız... İlk yarıda daha bizim istediğimiz gibi oldu ama son bölümde özellikle son değişiklikler sonrası oyun olarak daha iyisini yapmamız gerekirdi. İki maçı düşünüyoruz. Bugün bizim için en büyük sıkıntı, hem bu maçı düşünmek hem de bir sonraki maçı düşünmekti."

        • 3

          "TORREIRA BAYGINLIK GEÇİRDİ"

          "Devre arasında Torreira baygınlık geçirdi. Sıcağın da etkisi oldu. Devre arasında Lemina ile değiştirdik. Kaan ve Yunus'un ağrıları devam etti. O yüzden onları kullanmadık. Yarın kontrolleri olacak. Onları oynatmak istemedik."

        • 4

          LIVERPOOL MAÇI

          "Kazanmak önemli, buraları kazanarak geçmek önemli. Salı gününe daha diri bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Çok yüksek tempoda bir maç oynayacağız. Daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. İnşallah tam kadro o maça çıkmak istiyorum. Büyük maçların atmosferi, büyük maçlarda oyuncuların hazırlanmaları farklı oluyor. Bunu daha iyi bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Daha önce yaptık. Liverpool, çok iyi ve formda bir takım. Kaybetmeden devam ediyorlar ligde. Zorlandıkları oldu ama hep kazanmasını bilen bir takım. Karşımızda geçiş hücumunu çok iyi yapan bir takım var. Çok daha hazır bir şekilde bu maça çıkacağımızı düşünüyorum."

        • 5

          "ZOR BİR ŞEKİLDE BİTİRDİK"

          "Üst üste oynamanın zorluklarından biri, bir sonraki maçı düşünüyorsunuz. Biz de bugün bunu yaşadık. Karşımızdaki takım da çok organize bir takımdı. Maçın sonlarındaki hamleleriyle çok kaliteli işler yaptılar. Maçın sonunu çok zor bir şekilde bitirdik. Rakibimizi ve hocasını tebrik etmek istiyorum."

        • 6

          "SALI GÜNÜNE HAZIRLANACAĞIZ"

          "Günün sonunda mutlu olmadık ama puan farkı ile birlikte bir sonraki Avrupa maçına hazırız. Oyuncuların sağlık durumu önemli, fiziksel olarak onları en fit şekilde salı gününe hazırlayacağız."

        Habertürk Anasayfa