        Erzurum'da 7'nci kattan düşen inşaat işçisi öldü; o anlar kamerada

        Erzurum’da 7’nci kattan düşen inşaat işçisi öldü! O anlar kamerada

        Erzurum'da bir binanın dış cephe sıvasını yapan Lokman Koçak (50), iskelenin bittiğini fark etmeyerek 7'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 01:08 Güncelleme: 27.09.2025 - 01:10
        Olay, saat 17.57’de Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Gazi Albay Feyzullah Tüzünalp Caddesi’nde meydana geldi.

        İddiaya göre, binanın 7’nci katında sıva yapan Lokman Koçak, iskelenin bittiğini fark etmeyip dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI

        Savcının incelemesinin ardından Lokman Koçak’ın cenazesi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili müteahhit ve şantiye şefinin ifadesini aldı.

        Öte yandan Koçak’ın düşme anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Lokman Koçak’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #Erzurum
        #erzurum haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
