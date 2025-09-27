Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE SİSE DİKKAT Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIK KUZEY KESİMLERDE AZALIYOR Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinde olması bekleniyor. REKLAM

RÜZGARIN HIZI SAATTE 60 KM OLACAK Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, yurdun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

11 KENT İÇİN 'SARI' ALARM Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek fırtına uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 24, Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu İZMİR: 29, Parçalı ve az bulutlu BURSA: 25, Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ: 23, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve az bulutlu REKLAM KIRKLARELİ: 21, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı A.KARAHİSAR: 25, Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ: 32, Az bulutlu ve açık MUĞLA: 30, Az bulutlu ve açık ADANA: 34, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık BURDUR: 31, Az bulutlu ve açık HATAY: 30, Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 25, Az bulutlu ve açık NEVŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 19, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 20, Parçalı, yer yer çok bulutlu SİNOP: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu AMASYA: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı RİZE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı ERZURUM: 20, Parçalı ve az bulutlu REKLAM KARS: 19, Parçalı ve az bulutlu MALATYA: 25, Parçalı ve az bulutlu VAN: 23, Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA: 30, Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR: 30, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 30, Az bulutlu ve açık MARDİN: 29, Az bulutlu ve açık SİİRT: 31, Az bulutlu ve açık Hafta sonu yağış var mı? Haberi Görüntüle