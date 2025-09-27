Errol Musk'a cinsel istismar suçlaması ve Musk ailesinin dramatik hikâyesi

Elon Musk, dünyanın en zengin isimleri arasında yer alırken, teknolojik girişimlerinin yanı sıra bir dönem Donald Trump'a yakınlığı ve ABD'nin yönetimindeki etkisiyle hep adından söz ettirdi. Farklı kadınlardan 14 çocuk babası oluşu, ilişkisi bitse de o kişiden yeni bir bebeğinin daha doğması gibi ilişki karmaşasıyla akılları bulandırması bir tarafa; kürtaj karşıtı, çocuk yapmaya teşvik eden sivri açıklamalarıyla her daim bam teline basan biri oldu. Çıkışları, onu hep gündeme taşıdı. Geride bıraktığımız haftada ise babasına yönelik suçlamalarla adı manşetlerdeydi.

Tuhaflıkta neredeyse babasıyla yarışıyorlardı…

REKLAM advertisement1

CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASI

Teknoloji girişimcisinin 79 yaşındaki babası Errol Musk, çocuklara cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyordu. New York Times'ın polis ve mahkeme kayıtlarına, kişisel yazışmalara, sosyal hizmet görevlilerine ve aile üyeleriyle yapılan görüşmelere dayandırarak patlattığı haberde, Errol Musk'ın California ve Güney Afrika'da üvey ve öz çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasına yer verildi. Söz konusu istismar, 1993'ten beri devam ediyordu.

Errol Musk

REKLAM

"PARA KOPARMAYA ÇALIŞIYORLAR"

İlk iddia, 4 yaşındaki üvey kızının, Errol Musk'ın "Aile evinde kendisine dokunduğunu akrabalarına söylediği" 1993 yılına dayanıyordu. 10 yıl sonra üvey kız, Errol Musk'ı, kendisinin kirli iç çamaşırlarını koklarken yakaladığını iddia etti. En son iddia ise, o zamanlar 5 yaşında olan oğlunun, "Babasının kalçalarını ellediğini" söylediği 2023 yılındandı. İddialarla ilgili üç polis soruşturması açılsa da hiçbiri mahkumiyetle sonuçlanmadı.

Errol Musk, New York Times haberine cevaben, "haberlerin asılsız ve son derece saçma olduğu" şeklinde ifade kullandı. İddiaların, "çocukları yalan söylemeye teşvik eden" ve Elon Musk'tan para koparmaya çalışan aile üyeleri tarafından uydurulduğunu da ekledi. Ne de olsa Elon Musk, 480 milyar dolarlık devasa bir serveti yönetiyordu. Bu korkunç iddia, gözleri Errol Musk'a çevirdi. Kimdi bu Errol Musk? Errol Musk ile üvey kızı Jana Bezuidenhout'un 2018 ve 2022 yıllarında iki çocuğu oldu 4 YAŞINDAYKEN TANIŞTIĞI ÜVEY KIZIYLA YILLAR SONRA 'ÇİFT' OLDU Baba Musk'ın aile yapısının, oğlu Elon Musk'tan çok daha karmaşık olduğu ortaya çıktı. Elon Musk'ın yanı sıra Kimbal, Tosca, Alexandra ve Asha Rose Musk'ın da babası olan Errol Musk'ın ayrıca üvey kızı Jana Bezuidenhout'tan bir oğlu ve bir kızı olmak üzere iki çocuğu daha vardı. Errol Musk, 1970 - 1979 yılları arasında Elon Musk'ın annesi Maye Musk ile evliydi. 1992 - 2004 yılları arasında Heide Bezuidenhout ile evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu oldu. Ama Errol Musk, Heide Bezuidenhout'un önceki ilişkisinden olan üç çocuğuna da üvey babalık yapıyordu. Ama bu üvey çocuklardan biriyle yıllar sonra 'çift' olacaktı. REKLAM Errol Musk'ın en küçük iki çocuğu, üvey kızı Jana Bezuidenhout ile ilişkisinden dünyaya geldi. Errol Musk, üvey kızı Jana ile ilk kez, annesi Heide ile evlendiğinde tanıştı. O sırada Jana henüz 4 yaşındaydı. Errol Musk'a göre, çocukluğu boyunca Jana'nın hayatına ara ara dahil oldu, ancak Heide'den boşandıktan sonra onu görmedi ve aralarında hiçbir zaman yakın bir ilişki olmadı.

Errol Musk, 2014'te Jana zor zamanlar geçirirken ve maddi sıkıntılar yaşarken yeniden bir araya geldiklerini anlattı. Jana'yı maddi olarak desteklemeye başladığını söyleyen Errol Musk, Jana'nın sevgilisinden ayrılmasının ardından, kendisinin yanına geçici olarak taşındığını söyledi. Bu sırada Errol Musk, kızı Asha Rose ile birlikte yaşıyordu. Elon Musk'ın annesi Maye Musk "YALNIZ VE KAYIP İNSANLARDIK" Üvey kızıyla aralarında gelişen ilişkiyi Sunday Times'a anlatırken Errol Musk; "Yalnız ve kayıp insanlardık. Bir şey diğerine yol açtı. Buna Tanrı'nın planı veya doğanın planı diyebilirsiniz" ifadesini kullanmıştı. Jana, Errol Musk'tan 2018 ve 2022 yıllarında iki çocuk dünyaya getirdi. Errol Musk, 2025 başlarında Jana ve iki çocuğunun çoğunlukla Güney Afrika'da kendisiyle birlikte yaşadığını söyledi. Cinsel istismar iddiası nedeniyle Elon Musk'ın geçmişte akrabaları tarafından arandığı ve bazen milyarder girişimcinin araya girerek müdahalede bulunduğu öne sürüldü. Ama anlaşılan baba-oğul Musk'ların arası pek iyi değildi. Bu kötü ilişki, geçmişe dayanıyordu.

REKLAM Kimbal Musk, Tosca Musk, Elon Musk kardeşler ZÜMRÜT MADENİ MUAMMASI Elon Musk, 1989'da babasıyla yaşamaktan bıkmıştı. Kardeşi Tosca, babasının Elon Musk'a kötü davrandığını iddia ediyordu. Errol Musk bu iddiaları yalanladı. Elon Musk, kardeşleriyle taşındığı Kanada'da kıt kanaat geçiniyordu. Tosca, yıllar sonra aile evinden ayrılmalarını Sydney Morning Herald'a anlatırken, "Hiç paramız yoktu. Kira kontrollü bir dairede yaşıyorduk ve kıyafetlerimizi indirim mağazasındaki indirim reyonlarından alıyorduk" demişti. Errol Musk ise farklı bir hikâye anlatıyordu. Zümrüt madeni sahibi olduğunu, bir noktada fiziksel olarak kaldırabileceğinden çok daha fazla para kazandığını söylüyordu. "Çok zengindik. Bazen o kadar çok paramız oluyordu ki kasamızı bile kapatamıyorduk" diyen Errol Musk, bir kişinin parayı tutarken, bir diğerinin kasanın kapısını çarparak kapattığını anlatıyordu. Errol Musk, oğullarının aile işine nasıl dahil olduklarını anlatırken, Elon ile kardeşi Kimbal'ın, kendisinin madenindeki zümrütlerden birkaçını New York'taki ünlü bir mücevher şirketine sattıklarını söyledi.

'Elon Musk: Tesla, SpaceX ve Muhteşem Bir Gelecek Arayışı' adlı biyografide yazar Ashlee Vance, Errol Musk'ın, Elon ve Kimbal kardeşlerin o zamanlar henüz yeni olan şirketi Zip2'ye 28 bin dolar yatırım yaptığını yazdı. Ancak bu, Errol Musk'ın bir zümrüt madeninin yarısına sahip olduğu iddiasıyla birlikte, Elon Musk'ın babasının serveti hakkında söyledikleriyle taban tabana zıttı. Elon Musk, Aralık 2019'da attığı bir tweet'te, "O bir zümrüt madenine sahip değildi ve ben üniversiteyi çalışarak bitirdim. Yaklaşık 100 bin dolarlık öğrenci borcum oldu" dedi. REKLAM Elon Musk, ayrıca babasının şirkete yatırım yaptığını da yalanladı. Kasım 2017'de bir dergiye verdiği demeçte, "İddia ettiği şeylerden biri, kardeşim ve bana ilk şirketimizi kurmamız için yüklü miktarda para verdiği. Bu doğru değil. Kardeşim ve ben üniversite masraflarımızı burslar, krediler ve aynı anda iki işte çalışarak karşıladık. İlk şirketimiz için topladığımız fon, Silikon Vadisi'ndeki küçük bir grup melek yatırımcıdan geldi" dedi.

"HEM SADAKATSİZ HEM TACİZCİYDİ" Errol Musk, Elon Musk’ın annesi olan Maye Musk üzerinde de iyi bir etki bırakmadan ayrılmıştı. Modellik yapan Mayek Musk, Errol Musk ile evliliklerindeki sorunların sadakatsizliğin ötesine geçtiğini ve eski eşinin tacizci olduğunu iddia ediyordu. Kasım 2019'da Harper's Bazaar'a verdiği demeçte; "Tanıdığım herkes ona 'Domuz' derdi, çünkü bana toplum içinde çok kötü davranıyordu. Şiddetini başkalarına anlatmaya çok korkuyordum" demişti. "Her istismara uğramış kadın gibi ben de utanıyordum ve bir hata yaptığımı düşünüyordum, anlıyor musunuz? Bana sürekli aptal, çirkin ve sıkıcı olduğumu söylerdi” diye konuşmuştu. REKLAM "ÇOCUKLARIN KIYAFETLERİNİ ÇÖPE ATARDI" "Çok zengindi ama hiçbir şeyim olmadığından emin olmak isterdi” diyen Maye Musk; “Çocuklar benimle yaşamaya başladıktan sonra, bazı hafta sonları babalarını ziyarete giderlerdi. Babaları, yanlarında getirdikleri her şeyi çöpe atardı, bu yüzden onlara yeni kıyafetler ve okul eşyaları almak zorunda kalırdım. Sonra da beni dava eder ve ebeveyn olmaya uygun olmadığımı söylerdi” ifadesini kullanmıştı.

Elon Musk yıllar önce Rolling Stone’a ağlayarak verdiği röportajda, babasını "korkunç bir insan" ve "şeytani" olarak nitelendirmiş ve şu sözleri eklemişti: Ne kadar kötü olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Aklınıza gelebilecek neredeyse her suçu işledi. Aklınıza gelebilecek neredeyse her kötülüğü yaptı. O kadar korkunç ki, inanamazsınız. Deneyimlerime göre, aramızı düzeltmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Her şeyi denedim. Tehditleri, ödülleri, entelektüel tartışmaları, duygusal tartışmaları, babamı daha iyiye doğru değiştirmek için her şeyi denedim. Her şey daha da kötüleşti.