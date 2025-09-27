Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
Fernando Muslera sonrasında Galatasaray'ın rekor bedelle transfer ettiği Uğurcan Çakır ilk imza maçını Alanya'da oynadı.
Galatasaray Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor’u 1-0’la geçerken 3 puanı getiren isim Uğurcan Çakır oldu.
14 sezonluk Muslera dönemi sonrası rekor bedelle transfer olan tecrübeli file bekçisi kalesine adeta duvar ördü.
Tecrübeli eldiven yaptığı 8 kritik kurtarışla takımını ayakta tutarken bonservis bedeline yönelik eleştirileri de silmeyi başardı.
Son dönemde Galatasaray’ın milli kaleci için ödediği 30 milyon Euro’luk bonservis bedeli çokça eleştirilmişti.
Ancak Uğurcan, Alanya deplasmanında verdiği cevapla bu eleştirileri bir nebze olsun gölgeledi.
Alanyaspor teknik direktörü Joao Pereira da maç sonunda yaptığı açıklamada Uğurcan Çakır’ın performansını övdü.
Ceza sahası içinde 6 kurtarışa imza atan Uğurcan’ın engellediği gol pozisyonu değeri ise 2.58 olarak kayıtlara geçti.
Trabzonspor’da şampiyonluk yaşayan Uğurcan Alanyaspor karşılaşmasında bireysel bir resital sunarak eski günlerini hatırlattı.
