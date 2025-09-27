Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümünde donanmadan gövde gösterisi

Preveze Deniz Zaferinin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçiş töreni ilgiyle izlendi. 15 savaş gemisiyle Türk donanması Boğaz'da gövde gösterisi yaptı.

REKLAM advertisement1

SAVAŞ GEMİLERİNDEN SAYGI GEÇİŞİ

Beşiktaş sahilinde o anlara şahit olan vatandaşlar TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Doğan, TCG Gurbet ve TCG Kınalıada gemisi gibi birçok savaş ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait donanma unsurlarını kameraya çekti.

AKDENİZ'DE EGEMENLİK KAZANILMIŞTI

Preveze Deniz Muharebesi, 28 Eylül 1538 tarihinde Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Preveze'de, Osmanlı Donanması ve Papa III. Paulus'ün çabalarıyla bir araya gelen Haçlı donanması arasında gerçekleşen deniz muharebesiydi.

REKLAM

BARBAROS'UN UNUTULMAZ ZAFERİ

Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması, Amiral Andrea Doria komutasındaki Haçlı Donanması'nı imha etmişti.

Bu deniz muharebesi sonucunda Akdeniz'de, Osmanlı Donanması'na karşı koyabilecek bir donanma kalmadı ve Türk hakimiyeti başlamış oldu.