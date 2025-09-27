Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme'den Trump'ın doğuştan gelen vatandaşlık hakkına son vermeyi amaçlayan yürütme emri hakkında karar vermesini talep etti.

CNN'in haberine göre, Washington yönetimi, Yüksek Mahkeme'den doğuştan gelen vatandaşlığa son vermeyi amaçlayan yürütme emrinin anayasaya uygun olup olmadığı konusunda kesin bir karar vermesini istedi.

ABD Anayasası'nın 14. Değişikliğinde belirtildiği üzere, diplomatların çocukları hariç ABD topraklarında doğan herkes vatandaş olabiliyor.

Trump yönetimi, bu durumun ülkeye yasal yollardan giren geçici ziyaretçiler ya da yasa dışı yollardan giren kişiler için geçerli olmadığını savunuyor.

Yönetim, Trump'ın doğuştan gelen vatandaşlığa son vermeyi amaçlayan yürütme emrini engelleyen iki ayrı dava için temyiz başvurusunda bulundu.

Trump yönetimi, temyiz başvurusunda Yüksek Mahkeme'ye bu durumun "hatalı" olduğunu ve "yıkıcı sonuçları olacak şekilde yaygınlaştığını" bildirdi.

Mahkeme belgelerine göre, Başsavcı John Sauer, "Alt mahkemenin kararları, sınır güvenliğimizi zayıflatacak şekilde Başkan ve yönetimi için büyük önem taşıyan bir politikayı geçersiz kılmıştır." dedi.

Temmuz ayında San Francisco merkezli federal temyiz mahkemesi, Seattle'daki bir yargıcın Demokratların liderliğindeki bir grup eyalet tarafından açılan davada Trump'ın politikasını ülke çapında engelleyen kararını onarken, aynı ayın başında New Hampshire'daki bir yargıç tarafından verilen ayrı bir kararda, "Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği" tarafından açılan bir toplu davada Trump'ın yürütme emrinin karardan etkilenecek herkese karşı uygulanması engellenmişti.