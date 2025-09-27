Habertürk
        Muğla'da su deposu çalışmasında tarihi eser bulundu

        Muğla'da su deposu çalışmasında tarihi eser bulundu

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, su deposu çalışması sırasında ortaya çıkan mezarlarda dönemi henüz belirlenemeyen tarihi eserler bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 17:13 Güncelleme: 27.09.2025 - 17:13
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı'ndaki yeşil alanların sulamasında kullanılmak üzere su deposu çalışması başlattı.

        Çalışma sırasında dönemi henüz belirlenemeyen mezarlar tespit edildi. 6 mezar içerisinde dağınık halde çok sayıda kemik ve tarihi esere rastlandı.

        Alanda çalışmalar durduruldu, durum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile müze yetkililerine bildirildi.

        Güvenlik şeridiyle kapatılan ve koruma altına alınan bölgede birkaç gün içinde kazı çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.

        Bulunan eserlerin hangi döneme ait olduğunun ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

        Bölgede polis ekipleri nöbet tutmaya başladı.

        #tarihi eser
        #Muğla
        #su deposu
