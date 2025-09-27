Habertürk
        Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür!

        Trendyol Süper Lig'de 7'de 7 yaparak yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'ı, önümüzdeki günlerde zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar ligde ve Avrupa'da kritik mücadelelerde sahne alacak...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 14:17 Güncelleme: 27.09.2025 - 14:17
        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor.

          Sarı-kırmızılı ekip, sıradaki 7 resmi maçında hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da kritik karşılaşmalara çıkacak.

          Galatasaray, ilk olarak 30 Eylül'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ile karşılaşacak.

        • 2

          Ligin 8. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 4 Ekim'de ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 9. haftada RAMS Başakşehir ile 18 Ekim'de müsabakaya çıkacak.

          Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında da Norveç 1. Futbol Ligi'nin son şampiyonu Bodo/Glimt ile 22 Ekim'de karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, ardından Süper Lig'in 10. haftasında formda takımlardan Göztepe ile 26 Ekim'de maç yapacak.

          Sarı-kırmızılı takım, İzmir temsilcisiyle yapacağı maçın ardından 11. haftada Trabzonspor ile 1 Kasım'da karşılaşacak. Söz konusu zorlu dönem, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) en çok şampiyonluk yaşayan (36 kez) Ajax ile 5 Kasım'da oynanacak maçla sona erecek.

        • 3

          İÇ SAHA AVANTAJINA SAHİP

          Galatasaray, söz konusu 7 maçın 5'ini RAMS Park'ta oynayacak.

          Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Liverpool, Beşiktaş, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor ile iç sahada karşılaşacak. Galatasaray, bu dönemde sadece RAMS Başakşehir ve Ajax'a konuk olacak.

          Ayrıca sarı-kırmızılılar, iki Avrupa maçının ardından lig mücadelelerini iç sahada oynayacak.

        • 4

          36 GÜN BOYUNCA İSTANBUL'DA OLACAK

          Galatasaray, 30 Eylül Salı günü oynanacak Liverpool maçıyla başlayacak süreçte 36 gün boyunca İstanbul'dan çıkmayacak.

          Sıradaki 6 resmi maçının 5'ini sahasında yapacak Galatasaray, bu dönemde deplasmandaki tek karşılaşmasını İstanbul temsilcisi RAMS Başakşehir'e karşı oynayacak. Sarı-kırmızılılar, böylece 5 Kasım'daki Ajax maçına kadar İstanbul dışına çıkmayacak.

        • 5

          8 RESMİ MAÇIN 7'SİNİ KAZANDI

          Galatasaray, bu sezon çıktığı 8 resmi maçın 7'sini kazanırken, sadece 1 mağlubiyet yaşadı.

          Ligin ilk 2 haftasında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1, beşinci haftada Eyüpspor'u 2-0, altıncı haftada TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 ve yedinci haftada da Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi.

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, sezon başından beri yaptığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 20 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 gol yedi.

        • 6

          LİGDEKİ RAKİPLERİNE KARŞI SON MAÇLARI

          Galatasaray, bu süreçte Süper Lig'de karşılaşacağı rakiplerine karşı yaptığı son maçlarda bir tek Beşiktaş'a kaybetti.

          Geçen sezon ligin 29. haftasındaki derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenilen Galatasaray'ın sonrasında Süper Lig'de bileği bükülmedi. Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun ikinci yarısında RAMS Başakşehir, Göztepe ve Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

        • 7

          ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KRİTİK MAÇLAR

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sonraki tura kalmak için çok kritik maçlara çıkacak.

          Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'daki sıradaki maçında Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez ile Jeremie Frimpong gibi yıldızları kadrosuna katan ve Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden olan Liverpool'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, organizasyonun sonraki turuna kalmak için Liverpool'un yanı sıra özellikle Bodo/Glimt ve Ajax maçlarında puan veya puanlar almak için mücadele edecek.

        • 8

          GERÇEK PERFORMANSI ORTAYA ÇIKACAK

          Galatasaray'ın Liverpool maçıyla başlayacak süreçte bu sezonki performansı sınanacak.

          Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan bir takımla daha karşılaşmadı. Galatasaray söz konusu süreçte Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor ile mücadele etti.

          Şu ana kadar Süper Lig'de orta-alt sıra takımlarıyla maç oynayan Galatasaray, sadece Avrupa'da Almanya Birinci Futbol Ligi'ni (Bundesliga) geçen sezon 3. sırada tamamlayan Eintracht Frankfurt'a karşı zorlu bir sınava çıktı.

        • 9

          MİLLİ ARADA SAKATLIK İSTEMİYOR

          Sarı-kırmızılılar, 5 Ekim Pazar günü oynanacak maçlardan sonra başlayacak arada birçok futbolcusunu milli takıma gönderecek.

          Galatasaray'ın söz konusu arada 10'dan fazla futbolcuyu, milli takımlara yollaması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik ekibi, yoğun maç trafiğinin olduğu bu dönemin sakatlık olmadan sona ermesini arzu ediyor.

        • 10

          G.SARAY'IN FİKSTÜRÜ

          Galatasaray'ın 7 maçlık zorlu fikstürü şu şekilde:

          30 Eylül: Galatasaray-Liverpool
          4 Ekim: Galatasaray-Beşiktaş
          18 Ekim: Başakşehir-Galatasaray
          22 Ekim: Galatasaray-Bodo/Glimt
          26 Ekim: Galatasaray-Göztepe
          1 Kasım: Galatasaray-Trabzonspor
          5 Kasım: Ajax-Galatasaray

        • 11
        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa