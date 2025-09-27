'Güllü' ismiyle bilinen Gül Tut, 51 yaşında hayata veda etti. Ünlü şarkıcı, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28'de, Yalova Çınarcık'ta 6'ıncı katta bulunan evinin balkonundan düşmesi sonucunda yaşamını yitirdi.

Acı haberi şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız, sosyal medya hesabından duyurarak; "Üzücü bir haberi paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri buradan paylaşacağım. Başımız sağ olsun" dedi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Güllü'nün cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak İstanbul'a getirildi. Şarkıcının kızı Tuyan Ülkem gasilhanede fenalık geçirdi.

Ayakta durmakta zorluk çeken Tuyan Ülkem; "Annem gitti baba" diyerek, feryat etti.

Cenazeye Güllü'nün yakınları ile sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Güllü'nün kızı cenazede de fenalık geçirdi.

Ünlü şarkıcı için öğle vakti, Tuzla ilçesindeki Sultan 1. Ahmet Camii'nde cenaze namazı kılındı. Güllü'nün cenazesi ardından Tuzla Mezarlığı'na defnedildi. YALOVA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'Yüksekten düşme' konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla vakit geçirdiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'Yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır. GÜLLÜ HAKKINDA Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Güllü, yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden, okuluna dönmek zorunda kaldı ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti. 2008 yılında Kartal Yakacık'ta alkol komasına giren sanatçı, hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. Şarkıcı, 'Kasımpaşalı Güllü' adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. İki çocuğu olan Güllü, 2000'de boşanıp sahnelere yeniden döndü. 'Kasımpaşalıyım', 'Gülüm Var', 'Oyuncak Gibi', 'Değmezmiş Sana', 'Balıkesir Bandırma', 'Benim Vicdanım Rahat' gibi hit olmuş parçaları vardır.