Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin haberleri: Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!

        Mardin'de, arsada kepçeyle temizlik yapıldığı sırada yükselen toz nedeniyle çıkan silahlı kavgada, kavgayı ayırmak için araya giren 35 yaşındaki M. Veysi Demir, hayatını kaybetti. Kanlı tartışmada yaralanan 6 kişi ise tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 13:32 Güncelleme: 27.09.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi Kotek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

        Veysi Demir, 35 yaşında hayatını kaybetti.
        Veysi Demir, 35 yaşında hayatını kaybetti.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALI

        DHA'daki habere göre kavgada M. Veysi Demir (35) hayatını kaybetti, İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17), yaralandı.

        YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        SİLAHLI KAVGA, 'TOZ' NEDENİYLE ÇIKMIŞ

        Bir kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni de ortaya çıktı. Arsada kepçeyle temizlik yapıldığı, bu sırada yükselen toz nedeniyle tarafların tartışmaya başladığı öğrenildi.

        KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞMIŞ

        Ölen Demir'in de kavgayı ayırmak için tarafların arasında girdiği ve vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği belirtildi.

        Bazı şüpheliler, ifadelerinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mardin
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Güllü'ye veda
        Güllü'ye veda
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Konya'da kayboldu, Antalya'da bulundu
        Konya'da kayboldu, Antalya'da bulundu
        Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümünde donanmadan gövde gösterisi
        Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümünde donanmadan gövde gösterisi
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Takvim için başladı, 500 bine ulaştı
        Takvim için başladı, 500 bine ulaştı
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        Habertürk Anasayfa