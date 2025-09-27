Mardin'de olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi Kotek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Veysi Demir, 35 yaşında hayatını kaybetti.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALI

DHA'daki habere göre kavgada M. Veysi Demir (35) hayatını kaybetti, İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17), yaralandı.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİLAHLI KAVGA, 'TOZ' NEDENİYLE ÇIKMIŞ

Bir kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni de ortaya çıktı. Arsada kepçeyle temizlik yapıldığı, bu sırada yükselen toz nedeniyle tarafların tartışmaya başladığı öğrenildi.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞMIŞ

Ölen Demir'in de kavgayı ayırmak için tarafların arasında girdiği ve vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği belirtildi.

Bazı şüpheliler, ifadelerinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.