Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
Mersin'de, gece saatlerinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında 66 yaşındaki Ümmügülsüm ile 19 yaşındaki torunu Hamdican Doğan, alevlerin arasında kaldı. Nine ve torunun cansız bedenleri itfaiye ekiplerince evlerinden çıkartıldı. Soruşturma sürüyor
Mersin'de yürek yakan olay Tarsus ilçesindeki Böğrüeğri Mahallesi'nde meydana geldi.
Doğan ailesine ait ikamette, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'daki habere göre ihbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Yangının kontrol altına alınmasının ardından müstakil eve giren ekipler, Ümmügülsüm Doğan (66) ve torunu Hamdican Doğan'ın (19) yaşamını yitirdiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Nine ve torununun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.