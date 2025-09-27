Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Güllü’nün kızı fenalaştı - Magazin haberleri

        Güllü’nün kızı fenalaştı

        Yalova'da hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün cenazesi İstanbul'a getirildi. Sanatçının kızı Tuyan Ülkem, annesini görmek için girdiği gasilhanede fenalaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2025 - 12:09 Güncelleme: 27.09.2025 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güllü'nün kızı fenalaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        'Güllü' ismiyle bilinen Gül Tut, 51 yaşında hayata veda etti. Ünlü şarkıcı, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28'de, Yalova Çınarcık'ta 6'ıncı katta bulunan evinin balkonundan düşmesi sonucunda yaşamını yitirdi.

        Güllü’nün cenazesi İstanbul’a getirildi. Ekol TV'nin haberine göre; şarkıcının kızı Tuyan Ülkem, annesinin cenazesini görmek için girdiği gasilhanede fenalaştı.

        Tuyan Ülkem, ambulansla hastaneye götürüldü.

        Ünlü şarkıcı için öğle vakti, Tuzla ilçesindeki Sultan 1. Ahmet Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Güllü'nün cenazesi ardından Tuzla Mezarlığı'na defnedilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güllü
        #Tuyan Ülkem

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümünde donanmadan gövde gösterisi
        Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümünde donanmadan gövde gösterisi
        Takvim için başladı, 500 bine ulaştı
        Takvim için başladı, 500 bine ulaştı
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        Galatasaray'dan rekor!
        Galatasaray'dan rekor!
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Habertürk Anasayfa