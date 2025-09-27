Güllü’nün kızı fenalaştı
Yalova'da hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün cenazesi İstanbul'a getirildi. Sanatçının kızı Tuyan Ülkem, annesini görmek için girdiği gasilhanede fenalaştı
'Güllü' ismiyle bilinen Gül Tut, 51 yaşında hayata veda etti. Ünlü şarkıcı, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28'de, Yalova Çınarcık'ta 6'ıncı katta bulunan evinin balkonundan düşmesi sonucunda yaşamını yitirdi.
Güllü’nün cenazesi İstanbul’a getirildi. Ekol TV'nin haberine göre; şarkıcının kızı Tuyan Ülkem, annesinin cenazesini görmek için girdiği gasilhanede fenalaştı.
Tuyan Ülkem, ambulansla hastaneye götürüldü.
Ünlü şarkıcı için öğle vakti, Tuzla ilçesindeki Sultan 1. Ahmet Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Güllü'nün cenazesi ardından Tuzla Mezarlığı'na defnedilecek.