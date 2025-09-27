Habertürk
        Galatasaray
        GS
        21
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Samsunspor
        SAMS
        11
        Trabzonspor
        TS
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        10
        Beşiktaş
        BJK
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        4
        Gençlerbirliği
        GB
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Fenerbahçe Antalyaspor karşısında!

        Fenerbahçe Antalyaspor karşısında!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Son 2 maçından beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, bu maçı kazanarak çıkışı başlatmak istiyor...

        Giriş: 27.09.2025 - 11:43 Güncelleme: 27.09.2025 - 11:58
        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

        • 2

          Son 3 resmi maçında galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe, bu süreçte ligde üst üste 2 beraberlik yaşarken, Avrupa'da da Dinamo Zagreb'e mağlup oldu.

          Ligde geride kalan 6 müsabakada 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

        • 3

          F.BAHÇE'DE TEK EKSİK VAR

          Fenerbahçe'de Hesap.com Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik Jhon Duran olacak.

          Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

          Sakatlığını atlatan Edson Alvarez'in ise kadroda olması bekleniyor.

          Sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş'ın da maç eksiği nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

        • 4

          LİGDE 59. RANDEVU

          Fenerbahçe ile Antalyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 58 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 39 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele de berabere sona erdi. Rekabette Kanarya'nın 107 golüne, Akdeniz temsilcisi 47 golle karşılık verdi.

          Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları Fenerbahçe, deplasmanda 2-0, evinde de 3-0'lık skorlarla kazandı.

        • 5

          F.BAHÇE SON 6 MAÇTA GALİP

          Fenerbahçe, ligde rakibiyle oynadığı son 6 karşılaşmanın tamamını kazandı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 14 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

          İki takım arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe, rakibine boyun eğmedi. Sarı-lacivertli ekip, söz konusu dönemde 8 galibiyet alırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

          Fenerbahçe bu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.

        • 6

          EMRE BELÖZOĞLU, F.BAHÇE'YE 8. KEZ RAKİP

          Fenerbahçe'de 2008-2015 ve 2019-2020 yılları arasında forma giyen Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak eski takımına karşı 8. kez rakip olacak. Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde ayrıca 2020-2021 sezonunda sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yaptı. Emre Belözoğlu, Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemlerde 5'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere sarı-lacivertlilerle 7 kez karşı karşıya geldi ve 2 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı.

        • 7

          SADETTİN SARAN'IN İLK LİG MAÇI

          Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran, mazbatasını alarak resmen başkanlık görevine başladı. Saran'ın, sarı-lacivertli futbol takımının taraftarı önünde oynayacağı Antalyaspor karşılaşması da başkan olarak ilk lig müsabakası olacak.

        • 8
