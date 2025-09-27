Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Aslı Tatlıparmak, "merdiven altı" diye tabir edilen yerlerde uzman olmayan kişilerce yapılan estetik ve dövme işlemlerinde kontrolsüz uygulamaların gün geçtikçe arttığını söyledi.

Tatlıparmak, hem dövme uygulamalarının hem kontrolsüz güzellik işlemlerinin insanlar üzerinde oluşturduğu risklere dikkati çekerek, "Bunlar bakteriyel ve viral cilt enfeksiyonları, alerjik ve dermatolojik reaksiyonlar, doku kaybı, iz oluşumu ve kalıcı komplikasyonların yer aldığı risklere kadar uzanabiliyor. Tabii burada güzellik merkezi adı altında yapılan bu işlemlerde kullanılan etken maddelerin Sağlık Bakanlığının onayladığı ürünler olmaması çok daha ciddi sorunlara yol açabiliyor. Özellikle son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız dolgu ve botoks sonrası yaşanmaması gereken komplikasyonların ortaya çıkmasının temel sebebinde bu sorunlarla karşılaşıyoruz" dedi.

YANLIŞ UYGULAMALARA DİKKAT!

Yanlış ellerde yapılan estetik işlemlerden sonra ortaya çıkan sorunlar için antibiyotik, kortizon, lazer ya da cerrahi yöntemlerin devreye girdiğini dile getiren Tatlıparmak, şunları kaydetti: "Eğer işlem ve uygulama sırasında oluşan bir enfeksiyon durumuyla karşı karşıyaysak ve yüzeysel bir enfeksiyon ise topikal antibiyotik kremlerle süreci kontrol ediyoruz. Enfeksiyonun yol açtığı daha ciddi vakalarda, drenaj veya cerrahi müdahale gerekebiliyor. Sıklıkla karşılaştığımız işlem sonrası gelişen alerjik reaksiyon durumlarında kaşıntı ve kızarıklığı azaltmak için antihistaminikler, lokal iltihap ve alerjiye bağlı döküntülerde ise kortizonlu kremlerle tedaviyi destekliyoruz. En önemli ve en sık karşılaştığımız sorun olan güzellik salonlarında yapılan işlemler sonrası meydana gelen pigment bozuklukları ve lekelenmeler için kliniğimizde uyguladığımız lazer tedavileri ve medikal cilt bakımlarıyla hastamızı yaşadığı negatif deneyimin etkilerinden kurtarabiliyoruz."

Prof. Dr. Tatlıparmak, tedavi süreçlerinin hem uzun olduğunu hem de her zaman iz bırakmadan sonuç veremeyeceğini belirtti. Estetik ve dövme işlemlerinin başta doğru koşullarda yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Tatlıparmak, "İşlemi yaptıracağınız yerin sağlık sertifikaları, sterilizasyon prosedürleri, kullanılan mürekkep veya malzeme içerikleri hakkında bilgi alın. Alerjik bünyeniz varsa patch-test (küçük test) yaptırın. Yine özellikle derinize uygulanan ürünlerin Bakanlık onaylı ürünler olduğundan emin olun. Özellikle derinizi emanet ettiğiniz güzellik ve estetik uygulamaları için muhakkak bir dermatoloğa gitmeyi ihmal etmeyin. Derinizi yalnızca dermatologlara emanet edebileceğinizi unutmayın" önerilerinde bulundu. "HER İŞLEM HERKESE YAPILMAZ" Güzellik uzmanı Sultan Karğun da uzmanlık belgesi olmadan açılan güzellik merkezlerinin bulunduğunu, buralarda yapılan işlemlerin farklı komplikasyonlara neden olabileceğini dile getirdi. REKLAM Estetik işlemi yaptırmak isteyenlerin gidecekleri merkezin ve uzmanın ruhsatına dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Karğun, "Kesinlikle belgesi, ruhsatı olmayan yerleri tercih etmemeliler. Bunun haricinde hijyen çok önemli çünkü işlemler cildimize yapılıyor. Sonucunda karşılık göremeyeceğiniz, tedavisi bile olmayacak işlemler yapılabiliyor. Bunu sosyal medyada da televizyonlarda da görüyoruz. Herkese her işlem yapılmaz, herkese her ürün kullanılmaz. Sonrasında çok farklı boyutlarda sonuçlar elde edersiniz" şeklinde konuştu.

"YANLIŞ UYGULAMANIN GERİ DÖNÜŞÜ YOK" Dövme sanatçısı Ece Baş ise "merdiven altı" yerlerde dövme yaptıran kişilerin Hepatit B ve C, HIV gibi hastalıklar kapabileceğini ifade etti. Baş, dövme yaptırılırken sadece iğnenin tek kullanımlık olmasının yeterli olmadığını, boya konulan potaların da tek kullanımlık olması, boya ile sprey şişelerinin streçlenmesi ve her dövme yapılışında streçlerin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Kalitesiz boya kullanımının alerjik reaksiyona sebep olabileceğini kaydeden Baş, "Yanlış ve derin uygulama yapılırsa deride yaraya sebep olabilir. İyileştiği zaman da orada bir kabarıklık kalır ve bunun geri dönüşü yok maalesef. Onun dışında estetik açıdan da eğer kötü dövme yapılırsa bu sefer onu sildirmek zorunda kalabilirsiniz ama lazer de tek başına çözüm olmayabilir. En azından günümüz teknolojisinde yeterli değil. Böyle bir durumda da dövmeyi birkaç seansta sildirip, orada kalan ize göre başka dövme yaptırmak zorunda kalabilirsiniz. Bu da ekstra masraf" ifadelerini kullandı.

