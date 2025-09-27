Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Karagümrük - Trabzonspor: 3-4 (MAÇ SONUCU) - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Karagümrük - Trabzonspor: 3-4 (MAÇ SONUCU)

        Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta bordo-mavililere üç puanı getiren golleri Felipe Augusto, Paul Onuachu (2) ve Sikan kaydetti. Karagümrük'ün golleri Tiago Çukur ve Fofana'dan (2) geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2025 - 22:07 Güncelleme: 27.09.2025 - 22:20
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, rakibini 4-3 mağlup etti.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede bordo-mavililere üç puanı getiren golleri 19'da Felipe Augusto, 35 ve 45+8'de (pen.) Paul Onuachu ile 88'de Danylo Sikan kaydetti.

        Karagümrük'ün golleri ise 28'de Tiago Çukur ile 90+1 ve 90+2'de Fofana'dan geldi.

        Ligde 3 maç sonra galip gelen Fatih Tekke'nin öğrencileri puanını 14'e çıkarıp maç fazlasıyla 2. sıraya tırmandı.

        Üst üste 4. mağlubiyetini alan 17. sıradaki Karagümrük ise 3 puanda kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        14. dakikada Oulai'nin ceza sahası dışından uzak direğe plase vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

        20. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağdan topla hareketlenen Augusto, ceza sahası içinde Pina ile yaptığı verkaçın ardından tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

        28. dakikada Mısırlı.com Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Rakip yarı alanından aldığı topla rakibinden sıyrılarak soldan ceza sahasına giren Larsson, meşin yuvarlağı daha müsait durumda bulunan Tiago Çukur'a gönderdi. Bu oyuncunun, yakın direğe şutunda top filelerle buluştu: 1-1.

        35. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Sağ taraftan Pina'nın etkili ortasına penaltı noktası civarından Onuachu'nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

        48. dakikada hakem penaltı noktasını gösterdi. Zubkov'un ortasında ceza sahası içinde Atakan Çankaya ile Onuachu arasında yaşanan mücadelede hakem Mehmet Türkmen, Atakan'ın rakibinin formasından çektiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Mehmet Türkmen kararını değiştirmedi.

        45+8. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Onuachu, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 1-3.

        58. dakikada Larsson, sağdan hareketlenen Gray'i gördü. Ceza sahası sağından Gray'in penaltı noktasına pasında tekrar topla buluşan Larsson'un müsait durumda bekletmeden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

        65. dakikada Oulai'nin bekletmeden savunma arasına pasıyla ceza sahasında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Onuachu'nun şutunda kaleci Grbic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

        83. dakikada soldan Arif Boşluk'un ortasında penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

        88. dakikada Trabzonspor 4. golü buldu. Soldan Muçi'nin ortasında Savic, kafa pasıyla Jabol'ü gördü. Jabol'ün de kafa pasında Sikan meşin yuvarlağı altıpasta kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-4.

        90+1. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Berkay Özcan'ın ara pasında sol çaprazda ceza sahasında topla buluşan Fofana'nın şutunda top ağlara gitti: 2-4.

        90+2. dakikada Mısırlı.com Fatih Karagümrük bir gol daha buldu. Arif Boşluk'un hatalı geri pasında ceza sahasında topla buluşan Fofana'nın şutunda top filelerle buluştu: 3-4.

        Stat: Atatürk Olimpiyat

        Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Hüseyin Aylak

        Mısırlı.com Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio (Dk. 46 Muhammed Kadıoğlu), Atakan Çankaya, Ugrekhelidze (Dk. 87 Ahmet Sivri), Balkovec, Johnson, Tresor Doh (Dk. 80 Berkay Özcan), Tiago Çukur, Larsson, Camacho (Dk. 46 Tarık Buğra Kalpaklı), Gray (Dk. 66 Fofana)

        Trabzonspor: Onana, Pina (Dk. 90 Boran Başkan), Savic, Batagov, Arif Boşluk, Oulai, Jabol, Zubkov (Dk. 80 Visca), Augusto (Dk. 80 Muçi), Olaigbe (Dk. 64 Sikan), Onuachu (Dk. 90 Salih Malkoçoğlu)

        Goller: Dk. 20 Augusto, Dk. 35 ve 45+8 (Penaltıdan) Onuachu, Dk. 88 Sikan (Trabzonspor), Dk. 28 Tiago Çukur, Dk. 90+1 ve 90+2 Fofana (Mısırlı.com Fatih Karagümrük)

        Sarı kartlar: Dk. 48 Atakan Çankaya, 45+8 Balkovec, Dk. 74 Johnson, Dk. 90+3 Muhammed Kadıoğlu (Mısırlı.com Fatih Karagümrük), Dk. 53 Savic (Trabzonspor)

