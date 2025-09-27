Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü

Danimarka'da geçtiğimiz günlerde görülen dronlar nedeniyle hava trafiği geçici süreliğine durdurulmuştu.

Rusya'nın Polonya, Romanya ve Estonya hava sahalarını ihlâli sonrası, dronların Rusya'ya ait olup olmadığına dair tartışmalar sürerken, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen bu ihtimali dışlamadıklarını bildirmişti.

Kaynağı belirlenemeyen dronların bu kez de askeri üslerin çevresinde görüldüğü aktarıldı.

Danimarka'nın ana üslerinden Karup Hava Üssü de dronların görüldüğü üslerde biri oldu.

AFP'ye konuşan Danimarkalı yetkili Simon Skelsjaer, dronların yerel saatle 20.15'te görüldüğünü söyledi.

Rusya'nın Kopenhag Büyükelçiliği ise Rusya'nın dronlarla ilişkisi olduğuna dair iddiaları absürt olarak nitelendirmişti

Rusya'ya ait 3 MiG-31 savaş uçağının Estonya hava sahasını ihlal ettiğine ilişkin açıklamalar da Rusya tarafından reddedilmişti.

LAVROV'DAN AÇIKLAMALAR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kendilerine ait dronların NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine yönlendirilmediğini ifade etti.

Lavrov "Rusya NATO ülkelerine saldırı planlamıyor ancak herhangi bir saldırganlık kararlı karşılık bulacak." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı bir diğer açıklamasında ise "Hava sahamızda herhangi bir nesneyi düşürme girişimi olursa bundan çok pişman olacaklar." diye konuştu. Rusya ile Avrupa arasında hava ihlali konusundaki gerginlik sürerken, NATO "Doğu Nöbeti" isimli yeni bir misyonu devreye almıştı. Bu misyon ile NATO'nun doğu kanadının güvenliğinin artırılmasının hedeflendiği bildirilmişti. AB'DEN DESTEK GELMİŞTİ Avrupa Birliği (AB), hava sahasında dron görülen Danimarka'ya destek vererek Birliğin sınırlarında "sürekli bir çatışma döngüsünün" yaşandığı uyarısında bulunmuştu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Danimarka'da hava sahasının ihlali konusunda ülkenin Başbakanı Mette Frederiksen'le görüştüğünü aktarmıştı. Von der Leyen, olayın ayrıntılarının henüz netleşmediğini ancak AB sınırlarında "sürekli bir çatışma döngüsünün" yaşandığını kaydetmişti. Avrupa'nın kritik altyapısının risk altında olduğunu ifade eden von der Leyen, bu tehdide güç ve kararlılıkla yanıt verecekleri mesajını paylaşmıştı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Frederiksen'le görüştüğünü ve Avrupa'nın Danimarka'yla tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. AB'nin kritik altyapısını koruyabilmesi gerektiğini vurgulayan Costa, 1 Ekim'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılacak gayriresmi AB Konseyi Toplantısı'nda Avrupa'nın ortak savunma hazırlığını güçlendirmek için çalışacaklarını bildirdi. *Fotoğraf: EPA/Steven Knap