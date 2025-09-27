Habertürk
        Kırşehir'de aile içi cinayet: 2 ölü 2 yaralı - Gündem Haberleri

        Kırşehir'de aile içi cinayet: 2 ölü 2 yaralı

        Kırşehir'in Aşağı Homurlu Köyü'nde, aile ocağında başlayan tartışma geri dönüşü olmayan bir drama dönüştü. Ömer Kılıç, annesi Azime Öz ile babası Nuh Öz'ün yaşamına son verdi; kuzenleri Fatih Boran ve Nihal Göztak'ı yaraladı. Yaralılar Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüpheli, suç aletiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 22:57 Güncelleme: 27.09.2025 - 22:57
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile içerisinde yaşanan tartışmada Ömer Kılıç (37), annesi Azime Öz (71) ile babası Nuh Öz’ü (71) bıçakla öldürdü, 2 kuzenini de yaraladı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Kırşehir merkeze bağlı Aşağı Homurlu Köyü’nde meydana geldi. Ailesinin evine gelen ve daha sonradan soyadını değiştirdiği öğrenilen Ömer Kılıç, henüz bilinmeyen nedenle annesi Azime ve babası Nuh Öz ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ömer Kılıç, mutfaktan aldığı bıçakla anne ve babasına saldırdı. Öz çifti, aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Ailesini bıçakladıktan sonra evden çıkan Ömer Kılıç, kapının önünde karşılaştığı kuzenleri Fatih Boran (36) ile Nihal Göztak’ı (38) bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, baba Nuh ile anne Azime Öz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Şüpheli Ömer Kılıç, jandarmanın kısa süreli çalışması sonucu suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Kılıç, İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        #KIRŞEHİR
        #Ömer Kılıç
        #Azime Öz
        #Nuh Öz
