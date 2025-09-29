Trendyol Süper Lig'in 7. hafta kapanış maçında Beşiktaş ile Kocaelispor kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

REKLAM advertisement1

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Rafa Silva, 10'da Vaclav Cerny ve 90+3'te ise Jota Silva kaydetti. Konuk takımın etk golü ise 50. dakikada Tayfur Bingöl'den geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş üst üste 2. galibiyetini aldı ve 12 puana yükseldi. Ligde galibiyetle tanışamayan Kocaelispor ise 2 puanda kaldı.

Ligin 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Kocaelispor ise sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR 4. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kocaelispor savunmasında Balogh'un hatasının ardından topu önünde bulan Abraham, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Toure'ye çıkardı. Toure'nin şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazındaki Abraham, kale önündeki Rafa Silva'ya verdi. Uygun pozisyondaki Rafa Silva'nın düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0. REKLAM 8. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Jurasek'in sol kanat son çizgiden ceza sahasına yaptığı ortayı Toure sağ çaprazda kontrol edip şutunu çekerken kaleci Jovanovic topu ayaklarıyla çıkardı. Ndidi, seken topu ceza yayı içinden sert bir şutla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak önce Cerny'ye sonra savunmaya da çarparak yükseklik kazandı ve atak sonuçsuz kaldı.

10. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Ndidi'nin kafayla savunma arkasına gönderdiği pasa Cerny hareketlendi. Yerden seken topu kaleci Jovanovic ceza sahası dışında eliyle tutmaya çalışsa da başarılı olamadı ve Cerny meşin yuvarlağı altıpas içinden boş kaleye gönderdi: 2-0. 37. dakikada soldan kullanılan frikikte kafalardan seken topla ceza sahası içinde buluşan Petkovic'in röveşatayla kale gönderdiği meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı. 38. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasıyla savunma arkasına sarkan Rafa Silva, hızla rakip alanı kat edip pasını ceza sahası sol çaprazındaki Toure'ye çıkardı. Toure'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

50. dakikada Kocaelispor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası çizgisi üzerindeki Keita'nın pasının ardından penaltı noktasının gerisinden düzgün bir şut çıkaran Tayfur Bingöl, kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. 75. dakikada sağdan gelişen atakta Cerny'nin kale önüne çevirdiği top ceza sahası sol çaprazına açıldı. Sol çaprazdan Jurasek'in yerden yaptığı ortaya Rafa Silva, altıpas içinde ayağının dışıyla vuruşunu yaparken kaleci Jovanovic, topu çelmeyi başardı. 90+3. dakikada Beşiktaş farkı yeniden 2'ye çıkardı. Soldan Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı kornerde Jota Silva'nın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top savunmada Syrota'ya da çarptı ve gol çizgisini geçti: 3-1. Beşiktaş, maçı 3-1 kazandı.

Stat: Tüpraş Hakemler: Ali Şansalan, Deniz Caner Özaral, Esat Sancaktar Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Jurasek, Ndidi (Dk. 78 Kartal Kayra Yılmaz), Orkun Kökçü, Cerny (Dk. 77 Cengiz Ünder), Rafa Silva (Dk. 89 Mustafa Hekimoğlu), Toure, Abraham (Dk. 55 Jota Silva) Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh (Dk. 85 Serdar Dursun), Syrota, Muharrem Cinan, Keita (Dk. 71 Nonge), Show, Rivas (Dk. 78 Can Keleş), Tayfur Bingöl (Dk. 79 Agyei), Churlinov (Dk. 46 Tarkan Serbest), Petkovic Goller: Dk. 4 Rafa Silva, Dk. 10 Cerny, Dk. 90+3 Syrota​​​​​​​ (kendi kalesine) (Beşiktaş), Dk. 50 Tayfur Bingöl (Kocaelispor) Sarı kartlar: Dk. 10 Jovanovic, Dk. 45 Selçuk İnan (Teknik direktör), Dk. 45+2 Gökhan Değirmenci (Yedek kulübesinde), Dk. 64 Rivas, Dk. 90 Serdar Dursun (Kocaelispor), Dk. 55 Gökhan Sazdağı (Beşiktaş)