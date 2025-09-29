Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı

        Edirne İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesinde, aralarında husumet bulunan Mert Atalay'ı kıraathanede vuran Enver Ökmen ve oğlu Arda Ökmen tutuklandı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, kaçan şüpheliler jandarma tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 19:33 Güncelleme: 29.09.2025 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'nin İpsala ilçesinde aralarında husumet bulunan Mert Atalay'ı (33) kıraathanede tabanca ve tüfekle vurarak öldüren Enver Ökmen (55) ile oğlu Arda Ökmen (19), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Olay, dün öğle saatlerinde İpsala ilçesi Yenikarpuzlu beldesinde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 3 ay önce Mert Atalay, tartıştığı Enver Ökmen’i bacağından vurarak yaraladı. Bir süre cezaevinde kalan Atalay, daha sonra taliye olurken Ökmen ile aralarında husumet meydana geldi.

        Enver Ökmen ve oğlu Arda Ökmen husumetli oldukları Mert Atalay’ın bulunduğu kıraathaneye geldi. Burada Enver Ökmen av tüfeğiyle, oğlu Arda Ökmen ise tabancayla Atalay'a ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mert Atalay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atalay'ın cansız bedeni, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan Enver Ökmen ve oğlu Arda Ökmen, jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan baba ve oğlu, adliyeye sevk edildi.

        Enver Ökmen ve oğlu Arda Ökmen, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Habertürk Anasayfa