Okan Buruk'tan Liverpool'a gözdağı: Taraftarımızla birlikte başaracağız!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanacak zorlu mücadele öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İddialı açıklamalar yapan ve taraftar gücüne dikkat çeken Buruk, "Kendi sahamızda bu tür maçlarda şiddetli baskıları yapmamız gerekiyor, hissettirmemiz gerekiyor. Rakibimizi bu anlamda baskı altına almamız gereken maçlardan biri. Taraftarımızla birlikte bunu başaracağımızı biliyoruz" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
MAÇ ÖNCESİ JOTA ANILACAK
Sözlerine geçtiğimiz aylarda trafik kazasında hayatını kaybeden Liverpool'un eski futbolcusu Diogo Jota'yı anarak başlayan Buruk, "Diogo Jota biliyorsunuz 3 ay önce trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Liverpool maçı öncesi anmamız gerekiyordu. Stadyumda da benzer bir şey olacaktır." diyerek, maç öncesi stadyumda anma programı yapılacağını duyurdu.
"TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"
Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Çok iyi ve formda takıma, son maçını kaybetse de, son maçında iyi oynamasa ve pozisyon verse de lige ve Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlayan bir takıma karşı oynayacağız. Kendi sahamızda oynayacağımız, bu sahnede kendimizi göstermemiz gereken maçlardan biri. Galatasaray gibi oynayacağımız ve Galatasaray gibi düşüneceğimiz bir maç olacak. Kendi sahamızda bu tür maçlarda şiddetli baskıları yapmamız gerekiyor, hissettirmemiz gerekiyor. Rakibimizi bu anlamda baskı altına almamız gereken maçlardan biri. Taraftarımızla birlikte bunu başaracağımızı biliyoruz. Çok maç oynadık bu tür. Benim 4. senem ve oynadığımız en sert maçlardan biri bu olacak. Çok önemli, başarılı bir takım ve başarılı bir hoca. Biz de kendi planlarımızla sahada olup en iyisini yapmak istiyoruz."
LEROY SANE CEVABI
Soru: Leroy Sane'nin performansı şu an nasıl, yüzde yüzüne ne zaman gelir?
Okan Buruk: Tüm oyuncularımdan memnunum. Hepsi ellerinden geleni yapıyor. Ligde 7'de 7 ile gidiyoruz. İyi oynamadığımız maçlar oldu. Sadece 1-2 oyuncu üzerinden değil, takım olarak daha iyisini yapmalıyız. Birinci sorumluluk benim. Oyuncularını iyi hazırlaması, motive etmesi, maç planını hazırlaması konusunda birinci iş teknik ekipte. Oyuncularıma inanıyorum, güveniyorum. Her oyuncu yüzde yüzünü yapmaya çalışıyor. Bu tabii ki maç maç değişiyor. Liverpool'un Crystal Palace performansına bakarsak, ilk yarıyı 5-0 geride bitirmesi gerekiyordu. Gerçekte böyle bir takım değil, oyuncular kötü oynayabilir, rakip daha iyi olduğu yerler olabilir. Oyuncu üzerinden gitmektense takım olarak sonunda iyi bitirmiştik, takım olarak bitirmiştik. Bu sene de yeni oyuncularla birlikte yakalamaya çalışıyoruz. Maç maç değiştirebiliyoruz oyuncuları, yeni gelenler adapte olacak, kadrolar yaz başında tamamlanmıyor. Oyuncularımızın hepsini oynatmak için çok fazla değişiklik yaptık. Sabit kadroyla devam etmiyoruz. Sıkıntıları olabiliyor. Geçiş dönemi devam etti. Galatasaray yarından itibaren kendi kimliğini göstermeli."
"TUTKUYLA BİRLİKTE GOLLER VE SKOR GELECEKTİR"
Soru: Futbolculuk döneminizde Liverpool'u Ali Sami Yen'de yendiniz ve gol attınız. Şimdi de teknik direktör olarak Liverpool ile karşılaşacaksınız. Ne düşünüyorsunuz?
Okan Buruk: Orta saha olarak uzaktan atmıştım. Şimdi Mario Lemina'dan bekliyoruz. Şaka bir yana, Galatasaray çok büyük maçlar oynadı tarihinde. Birçoğunda oynadım, önemli başarılarda yer aldım. Teknik direktör olarak oyuncularımla birlikte bu başarılara imza atmak istiyorum. Taraftarımızla birlikte atmosferi, tutkuyu göstermemiz lazım. Liverpool'un Newcastle maçını izledim. Newcastle çok tutkuluydu. 10 kişiyle iyi oynadılar. Bence tutkuyla birlikte goller ve skor gelecektir."
"NEGATİF HAVANIN OLUŞMASI ÇOK NORMAL"
Soru: Sosyal medyada son maçlardaki performans ve Liverpool'un adından ötürü negatif bir hava var. Sizin düşünceniz nedir"
Okan Buruk: Gayet normal. İlk maçta hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık. O maç orada kaldı. Yeni bir maç bizi bekliyor. İnancımızı birlikteliğimizi gösterdiğimizde, her maçta olduğu gibi bu maçta da tek isteğimiz kazanmak olacak. Negatif havanın oluşması da gayet normal.
"BİR ÖNCEKİ MAÇI UNUTTURMA ŞANSI VAR"
Soru: Florya'nın duvarında 'Kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin' yazıyordu. Oyuncularınızın ruh hali nasıl?
Okan Buruk: Önemli oyunculara sahibiz. Yarın sadece başlayacak 11 değil, maçı bitirecek 11'imiz de çok önemli olacak. Yüksek tempolu maçlarda kulübeden gelecek oyuncularınızın da çok önemli olması lazım. Maça başlayacak ve bitirecek takım olarak bakıyorum. İnşallah oyuncularım da bu şekilde bakacaktır. Oynamayan üzülüyor, düşüyor tabii ama yarınki maç, böyle bir maç değil. Girecek oyuncularımızın dirençleri, yüksek tempoda götürmemiz için etken olacak. Düşüncemiz kazanmak üzere. Kendi sahamızda oyun gücümüzü, isteğimizi, takım olmamızı, neler yapabileceğimizi gösterme günü. Önümüzde böyle bir şans var bence. Kötü başladığımız Şampiyonlar Ligi serüvenini iyiye götürme, bir önceki maçı unutturma şansı var. Bu açıdan bakmak gerekiyor."
ROLAND SALLAI AÇIKLAMASI
Soru: Rolland Sallai, sağda solda savunmada oynadı. Santrfor olarak da oynadı. Daha önce onun gibi bir oyuncuyla karşılaştınız mı?
Okan Buruk: Roland oyuncu ve kişilik olarak mutlu olduğumuz bir oyuncu. Mevki ayırt etmeksizin yüzde yüzünü yapıyor. Ondan çok mutluyum. Milli takım performansını biliyorduk. Sağ bek mevkisinde yeni bir opsiyon oldu, çok önemli. Bu bizim için çok sevindirici.
OSIMHEN'İN SON DURUMU
Soru: Victor Osimhen yüzde yüz hazır olacak mı?
Okan Buruk: Victor antrenmanlara devam etti. Bugün de son antrenmandaki durumunu göreceğiz. Son maçta 10 dakika oynaması, antrenmanlara devam etmesi pozitif. Bugünkü durumuna bakıp karar vereceğiz.
