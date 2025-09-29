Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç ve dış politikada yoğun bir gündemi özetleyerek Doha’daki İİT-Arap Ligi zirvesi ve BM 80. Genel Kurulu’nda Filistin’e güçlü destek verdiklerini, İsrail’i eleştirdiklerini ve iki devletli çözüm ile KKTC’nin tanınması çağrılarını yinelediklerini belirtti; Trump ve bölge liderleriyle Gazze odaklı temaslar ile ABD ziyaretinde ticaret, enerji, savunma ve bölgesel krizlerin ele alındığını aktardı. Yurt içinde şehit ve gazi yakınlarının kamu istihdamının 51.947’ye çıktığını, kooperatif desteklerinin artırıldığını, TEKNOFEST’in yapıldığını, İŞKUR Gençlik Programı kontenjanının 150 bine yükseltildiğini ve 2028’e kadar 1 milyon hedefini duyurdu. Enerji sepetini genişletme, THY’nin filo ve destinasyon büyümesi, yasa dışı bahisle mücadele eylem planı, 81 ilde 500 bin sosyal konut ve TOKİ kiralık modelinin başlatılması ile Sağlık Bakanlığı’na 18 bin personel ve 1000 hâkim-savcı yardımcısı alımını açıkladı; muhalefeti eleştirip “çok boyutlu, ilkeli dış politika” vurgusu yaptı ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmeyi anlattı.

REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle: "GÜNDEMİMİZDE YİNE İÇ VE DIŞ POLİTİKAYA DAİR KRİTİK KONULAR VARDI" Dün ebediyete irtihal eden Türk edebiyatının velüd kalemlerinden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi şair, yazar, mütefekkir Yavuz Bülent Bakiler Bey'i bir kez daha rahmetle yâdediyor, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. 15 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü zirvesine katıldık. Filistin'in yanısıra, Lübnan, İran, Yemen ve son olarak Katar'a saldıran İsrail karşısında ortak tavır almanın önemine işaret ettik. Dostumuz kardeşimiz ve müttefikimiz Katar'la dayanışmamızı göstermesi açısından ziyaretimiz manidardı. 18 Eylül'de şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura törenini icra ettik. Çektiğimiz kuralarla 630 kardeşimizin daha kamuya atamasını yaptık. Kamu kurumlarımızda istihdam ettiğimiz şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayımız 51 bin 947'ye yükseldi. REKLAM "KOOPERATİFLERE DESTEK YÜKSELDİ" 19 Eylül'de Türkiye Kooperatifler Buluşması'nda 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik ve Stratejisi Eylem Planı'nı yaptık. Kooperatiflerimiz için yeni müjdelerimizi paylaştık. Destek kalemlerinde iki kat artış yapmıştık. Bu yıl destek tutarını 2,5 katına çıkardık. Makine, ekipman, demirbaş alım desteğini 1 milyon liraya, sergi ve fuar katılım desteklerini 150 bin liraya yükselttik.

"TEKNOFEST'İN 13'ÜNCÜSÜ DÜZENLENDİ" Milli teknoloji hamlesinin en büyük sahnesi TEKNOFEST'in 13'üncüsü 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi. Gençlerimizin coşkusuna ortak olduk. Eserleri, fikirleri, projeleriyle Türkiye'nin istikbal yürüyüşüne eşlik eden genç arkadaşlarımızın tamamını ayrı ayrı tebrik ediyorum. TEKNOFEST nesli tepki mirasını tıpkı miras olarak olgunluğa çevirecek, Alparslan, Fatih, Yavuz ve Kanuniler gibi inşallah tarih yazacak, tarihi değiştirecek. Biz de üzerimize ne düşüyorsa ziyadesiyle yapıyoruz ve yapıyoruz. İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI Bu yılbaşında İŞKUR Gençlik Programımızdan geçen dönem 100 bin öğrencimiz faydalandı. Bu dönemki kontenjanımızı 100 bin olarak ilan etmiştik. Ancak yoğun teveccüh dolayısıyla kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. 2028 yılının sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencimizi İŞKUR gençlik programından faydalandırmayı hedefliyoruz. "BM'YE FİLİSTİN DAMGA VURDU" Bu sene güçlü bir heyetle iştirak ettiğimiz BM 80. Genel Kurulu, genel görüşmelerini her açıdan en verimli şekilde değerlendirdik. Türk-Amerikan toplumunun öncü isimlerinden iş çevrelerine, uluslararası yatırımcılara kadar pekçok kesimle bir araya geldik. Özellikle Türkiye'nin sunduğu yatırım ve ticaret fırsatlarını misafirlerimize anlattık. BM'nin tam karşısındaki Türk Evimiz diplomasinin kalbinin attığı merkez olarak yine göz doldurdu. İsrail'in engelleme çabalarına rağmen 80. genel kurula Filistin davası damgasını vurmuştur. Fransa ve Suudi Arabistan eşbaşkanlığında düzenlenen iki devletli çözüm konferansına ilgi yoğundu. Ertesi gün Başbakanlık dönemim dahil 13. defa genel kurula hitap ettim. Hitabımızda Gazze'de yaşanan ve soykırım boyutunu aşıp, toplu kıyıma evrilen vahşete vurgu yaptık. 23 aydır kesintisiz maruz kalınan zulmü rakam ve fotoğraflarla ortaya koyduk. Uluslararası toplumu İsrail'in barbarlıklarına karşı harekete geçmeye çağırdık.

"KKTC'Yİ TANIMA ÇAĞRIMIZI TEKRARLADIK" Afrika'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Latin Amerika'ya Türkiye'nin dış politikasında özel yer tutan bölgelere yönelik mesajlar verdik. Kıbrıs Türkünün haklı davasını bir kez daha çok güçlü şekilde savunduk. KKTC'yi tanıma çağrımızı tekrarladık. Sıfır Atık Projesi ile aile kurumuna yönelik saldırıları yine insanlığın gündemine taşıdık. Hitabımız Türkiye'nin 360 derece bakış açısıyla yürüttüğü çift başlı Selçuklu kartalından ilhamını alan dış politikasının özü, özeti ve çerçevesi niteliğindeydi. "GAZZE TOPLANTISI ÇOK VERİMLİYDİ" Sayın Trump ve bölge liderlerinin katıldığı Gazze toplantısı son derece verimli geçti. Gazze'de akan kanı durdurmak için neler yapabiliriz bunu masaya yatırdık. İklim Zirvesi'de 2053 net sıfır emisyon doğrultusunda reformlardan bahsettik. Suriye, Libya, Kuveyt, Endonezya, Fransa, Kanada ve Vietnam'ın da olduğu birçok ülkeden ikili görüşmelerimiz oldu. BM Genel Sekreteri de yine görüştüğümüz isimlerdendi. "10 BATILI ÜLKE FİLİSTİN'İ TANIDIĞINI AÇIKLADI" Yolsuzluk soruşturmalarından dolayı iyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun koltuğunu korumak uğruna bölgeyi hatta dünyayı ateşe sürüklediğini hemen herkes kabul ediyor. Ortada bir devlet aklının değil kan ve kaostan beslenen katliam kadrosu çok net görülüyor. Bir avuç ülke dışında hemen hiç kimse İsrail ve Netanyahu hükümetiyle yanyana gelmek, fotoğraf vermek istemiyor. Genel kurulda 10 Batılı ülke Filistin'i tanıdıklarını açıkladı. Güvenlik Konseyi üyesi 2 ülkenin Filistin devletini tanıması fevkalade önemlidir. Filistin'i tanıyan ülke sayısının 158'e ulaşmasında bu mücadelenin adeta öncülüğünü üstlenen ülke olarak büyük memnuniyet duyuyoruz.

"FİLİSTİN HALKININ YANINDA DİMDİK DURUYORUZ" Bundan sonra yapılması gereken tanımanın hakkını vermektir. Bunun yolu da 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin vücut bulması için çaba harcamaktan geçiyor. Batı Şeria'yı ilhak etme, Gazze'yi insansızlaştırma politikalarının arka planında özgür Filistin devleti ihtimalinin yok etme planı vardır. Bu da Büyük İsrail devletini hayata geçirmektir. Türkiye şu an her iki projenin de karşısındaki en büyük engellerden biridir. Ülkemizin ve şahsımızın son dönemde hedefe konmasının kararlı duruşumuzu net ortaya koymamızdır. Ne küresel Siyonist lobinin baskılarına eyvallah ediyoruz ne de onların içimizdeki karalama kampanyalarına boyun eğiyoruz. Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz. Türkiye'nin bugün özgürlük için mücadele eden mazlumların yanında olduğunu dost düşman herkes çok iyi bilmektedir. Bunu bilmeyen, bilse bile kabullenemeyen bir tek ana muhalefettir. Ortadoğu'ya bakınca sadece bataklık görenlerin Gazze'nin kahraman evlatlarına terörist ithamı yapanların bugün çıkıp bizi eleştirmesinin zerre kadar kıymeti yoktur. Bunlar dün de gönül coğrafyamıza yabancıydı. Dün de vuzufsuz, vizyonsuz, kifayetsizdi bugün de haset çukurunda debelenip duruyorlar. Hükümetimizin uyguladığı vicdanlı, ilkeli, itibarlı, cesur ve çok boyutlu dış politikayı bir türlü kavrayamıyorlar.

"BİZE FİLİSTİNLİ MAZLUMLARIN DUASI YETER" Böyle giderse hiç anlamayacaklar. Ne diyelim; yazık, gerçekten yazık. Muhalefetin histeri nöbetleri karşısında bizim tavrımız yıllardan beri hiç değişmemiştir. Yükümüz de nefesimiz de çok ağır. Küçük düşünen, dış politikaya sığ bakan, yolsuzluklarına destekçi bulmak için Batılı patronlarına yalvaran zavallıları kaale almadık bugün de onları ademe mahkum ediyoruz. Bize Filistinli mazlumların duası yeter. Gazze'nin masumların duası yeter. Filistin halkının ve milletimizin hayır duasına mazhar olabiliyorsak ne mutlu bize. "ABD ZİYARETİ ÇOK BAŞARILI GEÇTİ" New York'taki temaslarımızın ardından Amerikan Başkanı sayın Trump'ın davetine icabetle bir ziyaret gerçekleştirdik. Beyaz Saray'da sayın Trump ve heyetiyle kapsamlı ve içerikli bir görüşmemiz oldu. İkili ticaret, enerji, yatırım, savunma sanayi başta olmak üzere birçok hususu kendisiyle dostane ortamda ele aldık. Sayın Trump'ın ilk döneminde belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımları istişare ettik. Gazze mezalimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki gelişmeler, Suriye'deki istikrarın muhafazası hususları da ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Siyasetçisi, gazetecisi, yorumcusu, muhalefetin tam bir cinnet halinde Amerika ziyaretimizi kötülemeye çalışmasının tek nedeni ziyaretimizin fevkaladenin fevkinde başarılı geçmiş olmasıdır. Hevesleri kursaklarında kaldı, hayal kırıklığına uğradılar. Şimdi bunun öfkesiyle sağa sola saldırıyorlar. Ne yapsalar beyhude, güneşi balçıkla kapatamazlar. Bizim temel prensibimiz Türkiye'nin menfaatlerini her zeminde en güçlü şekilde savunmaktır.

"ENERJİ SEPETİNİ GENİŞLETME ÇALIŞMAMIZI SÜRDÜRÜYORUZ" Milletimizin kısa, orta, uzun vadeli çıkarları neyi gerektiriyorsa 23 yıldır hep onu yaptık yarın da aynısını yapacağız. Muhalefetin ne dediğine baksaydık altyapı ve üst yatırımların hiçbirine sahip olamazdık. Ne Marmaray ne TOGG ne hızlı trenler ne Gabar'daki petrol rezervlerinin keşfi mümkün olurdu. Biz dış politika, ulaştırma, enerji, savunma sanayine kadar her hamlemizi müzmin muhaleete rağmen başardık. Bunları ülkenin ve milletin adına bir cümle kurması ontolojik olarak mümkün değildir. Türkiye ekonomisi büyüdükçe, yıllık enerji talebi de artmaktadır. Enerji sepetimizi genişletme çabalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bir taraftan yeraltı kaynaklarımızı ortaya çıkartırken diğer taraftan kaynak çeşitlemesine gidiyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının ilk döneminde Avrupa'nın yaşadığı sıkıntılar bu politikamızın ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir. Hem sanayide çarkların dönmesi hem de vatandaşlarımızın kışı rahat geçirmesini sağladık. Diğer tedarikçi ülkeler gibi Amerika'yı da önemli bir ortak olarak görüyoruz. Doğalgaz bu yönde atılmış çok stratejik bir adım olmuştur.

"THY UÇUŞ AĞINI GENİŞLETTİ" 2002 yılında 10,4 milyon yolcuya hizmet eden THY'nin filosu sadece 65 uçaktan, uçuş ağı ise 103 destinasyonundan oluşuyordu. 2024 sonu itibariyle yıllık yolcu sayısı 85 milyona ulaştı. Uçuş ağı ise 350 destinasyona yükselmiştir. Yolcu sayısı 8 kattan fazla uçak sayısında 7 kata yakın uçuş noktasında ise 3 katı aşan bir artış yaşanmıştır. Şirketimizin 2025 hedefi 90 milyonun üzerinde yolcu taşımaktır. Şirketimizin 100. yılını kutlayacağı 2033 yılı filo hedefi 813 uçaktır. Gerek airbusa 2023'te verilen 335 uçak siparişi gerekse Eylül 2025'te Boeing firmasına verilen 225 uçak siparişi buna yönelik hazırlıklardır. Uçak almak muhalefetin gibi bakkaldan süt almaya benzemez. Aynı yaklaşım özel havacılık şirketlerimiz için de geçerlidir. Ortada ana muhalefetin saçmalıklarından öte Türk havacılığını daha da güçlendirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir vizyon bulunuyor. Rüşvetsiz selam dahi almayanların bunu anlamasını beklemiyoruz. Gırtlaklara kadar yolsuzluğa batanlara tavsiyemiz bizi lütfen kendileriyle karıştırmasınlar. Ana muhalefetin başındaki zatın görevi önüne gelene çamur atmak değil. Yüreği yetiyorsa genel merkezin 13. katına kadar ulaştığı söylenen rüşveti temizlemektir. Sayın Trump'la yaptığımız görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğimize inanıyorum.

SANAL KUMAR VE YASA DIŞI BAHİS Yasa dışı sanal bahis, şans oyunları ve kumar belasıyla mücadele kararlılığımızı ifade etmiştim. Güvenlik birimlerimiz, yargı t eşkilatımız ve MASAK'ımız bu konuyu mercek altına almıştı. Çok sayıda insanı pençesine düşüren nice ocağı söndüren bu belanın kökünün kurutulması gerektiğinin bilincindeyiz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın riyasetinde hazırlanan kapsamlı eylem planını gözden geçirdik. Dijital aleminin kontrolsüzlüğü işimizi zorlaştırsa da sanal kumar ve yasa dışı bahis meselesinin üstüne tüm kapasitemizle gideceğiz. Bu meselede herkesin güçlü desteğini bekliyoruz. SOSYAL KONUT PROJESİ Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Bu projemizde de şehit ve gazilerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz, 3 çocuğu olan ailelerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımız uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimiz inşallah rahatlayacak. Vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız tanıtım programında milletimizle paylaşacağız.

"SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 18 BİN PERSONEL ALINACAK" 2025 yılı için Sağlık Bakanlığımıza 37 bin yeni personel tahsis etmiş, 19 bin personel alımını gerçekleştirdik. Şimdi 18 bin personel için ilana çıkıyoruz. 1000 hakim savcı yardımcısının alım sürecini başlatıyoruz. Kabine toplantımızın ve aldığımız kararların tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum.