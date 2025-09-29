Habertürk
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu - Otomobil Haberleri

        Togg'un Almanya'daki satış fiyatı belli oldu

        Togg'un ihracat yolculuğu bugün resmen başladı. Eylül ayında Avrupa'nın en büyük otomotiv etkinliği olan Münih'teki IAA Mobility 2025'te dünya lansmanının gerçekleştiren Togg, bugün itibarıyla Almanya'da satışlara başladı. Bu kapsamda, hem T10X hem de T10F'nin başlangıç fiyatı 34 bin 295 Euro olarak belirlendi

        Giriş: 29.09.2025 - 11:55 Güncelleme: 29.09.2025 - 12:11
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Yerli elektrikli otomobil markası Togg cephesinde önemli bir viraj daha geride kaldı.

        Markanın ihracatına bugün itibarıyla start verildi. Bu kapsamda, yurt dışındaki ilk durağını Almanya olarak belirleyen Togg, bu ülkede fiyatlarını açıklayarak sipariş almaya başlayacağını bildirdi.

        Togg'un T10X ve T10F modellerinin Almanya fiyatları birebir aynı olacak şekilde açıklandı.

        Buna göre, her iki modelin de arkadan itişli standart menzile sahip V1 versiyonunun fiyatı 34 bin 295 Euro olarak duyuruldu.

        T10X ve T10F'nin arkadan itişli, V1 donanım paketli ve uzun menzilli versiyonlarının fiyatı ise 40 bin 118 Euro olarak belirlendi.

        V2 donanıma sahip arkadan itişli ve uzun menzilli T10X ve T10F'nin Almanya satış fiyatları ise 41 bin 200 Euro olarak açıklanıyor.

        BAZI DONANIMLAR ZORUNLU TUTULUYOR

        Her ne kadar liste fiyatları bu şekilde olsa da, satın alma aşamasında zorunlu opsiyonlar eklendiğinde fiyatların yükseldiği görülüyor.

        Örneğin, T10F V2 uzun menzil sipariş verilmek istendiğinde, Akıllı Destek Paketi, Kış Paketi (ısıtmalı direksiyon dahil), Panoramik Cam Tavan, Meridian Ses Sistemi, Başlangıç Paketi olmadan aracın siparişinin verilemediği görülüyor.

        Tüm bu opsiyonlar ile birlikte ise T10F V2 uzun menzil versiyonu 45 bin 590 Euro'dan alınabiliyor.

        Aynı şekilde, T10X V2 uzun menzil satın almak istendiğinde de Akıllı Destek Paketi, Kış Paketi, Panoramik Cam Tavan, Meridian Ses Sitemi, Başlangıç Paketi gibi donanımlar zorunlu tutuluyor.

        Böylece T10X V2 uzun menzilin fiyatı da 46 bin 190 Euro'yu buluyor.

        SIRADAKİ HEDEF FRANSA VE İTALYA

        Togg, Avrupa'nın en büyük otomotiv etkinliği olan Münih’teki IAA Mobility 2025’te büyük bir lansman etkinliği gerçekleştirmişti.

        Fuarda, hem T10X'in hem de T10F'nin Euro NCAP programındaki güvenlik testlerinden başarıyla geçerek 5 yıldız aldığı açıklandı.

        Münih’teki etkinlikte Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Togg CEO'su Gürcan Karakaş, ihracat süreci ile ilgili olarak, "Almanya'da rekabetçiliğimizi gösterip başarılı olduktan sonra her ülkede başarılı olabiliriz. Almanya'daki öğrendiklerimizi Fransa ve İtalya'da devam ederek ilerlemek istiyoruz" şeklinde konuşmuştu.

