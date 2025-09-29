Geçen sezon Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğuna da değinen Buruk, şu görüşlere yer verdi:

"Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atınca konuşmaya başladı. Pek çok şey denedi, ama sonunda biz ondan daha iyiydik. Ben ondan daha iyiydim. Ona karşı şampiyon olduk. Onları iki kez kendi sahalarında yendik. Bu yıl maalesef burada olmayacak. Onunla iki maç daha oynamayı bekliyorduk."