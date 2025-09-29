İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; kuzeybatı kesimlerden itibaren yurdu etkilemeye başlayan sağanak yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak); akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale'nin kuzeyi) ve Orta Karadeniz'de (Samsun, Çorum ve Amasya) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

SAĞANAK ALARMI VERİLEN 20 KENT

MGM tarafından 'sarı' kodlu sağanak uyarısında bulunulan kentlerimiz şöyle: "Ankara, İzmir, Eskişehir, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Samsun, Sinop, Uşak, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce."

