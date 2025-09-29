Habertürk
        Hava durumu İstanbul: 17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!

        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!

        MGM'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji, 17 kent için 'sarı' alarm vererek uyarıda bulundu. Sıcaklık ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde 4-6 derece azalıyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 06:29 Güncelleme: 29.09.2025 - 07:55
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

        Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Aydın ve Uşak çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KUZEYBATIDA SICAKLIK DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklığının, yurdun kuzeybatı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        17 KENT İÇİN "SARI" ALARM

        Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan 17 ilimiz ise şöyle: İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Manisa, Çanakkale, Aydın, Bolu, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIK

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve öğle saatlerinde de yağış bekleniyor

        İZMİR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURSA: 18, Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gün boyu sağanak tahmin ediliyor

        KOCAELİ: Yağışların sabahın erken saatlerde başlaması ve gün boyu sürmesi bekleniyor

        ÇANAKKALE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        KIRKLARELİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA: 31, Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 31, Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu

        NEVŞEHİR: 25, Parçalı bulutlu

        BOLU: 17, Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        DÜZCE: 18, Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ZONGULDAK: 19, Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        SİNOP: 21, Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        AMASYA: 28, Parçalı bulutlu

        SAMSUN: 21, Parçalı bulutlu

        TRABZON: 22, Parçalı bulutlu

        RİZE: 24, Parçalı bulutlu

        ERZURUM: 23, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 23, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 23, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 32, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 32, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 30, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 29, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 31, Az bulutlu ve açık

