        Haberler Gündem Güncel Ateş açtı patenle kaçtı! | Son dakika haberleri

        Ateş açtı patenle kaçtı!

        Mersin Yenişehir'de, yüzü maskeli ve siyah giyimli bir kişi sabaha karşı bir iş yerine tabancayla birkaç el ateş edip patenle kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı; polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 18:53 Güncelleme: 29.09.2025 - 19:17
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Mersin'de yüzü kapalı kişinin iş yerine ateş açıp patenle kayarak kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 04.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Tanınmamak için siyah kıyafet giyip maske takan şüpheli, 1812'nci Sokak'taki iş yerine tabancayla birkaç el ateş etti. Şüpheli daha sonra patenle kayarak bölgeden uzaklaştı. Olayda ölü ve yaralı olmazken, polis şüphelinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan şüphelinin iş yerine ateş açtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin önünde bir süre oyalanan şüphelinin daha sonra ateş edip uzaklaştığı yer aldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

