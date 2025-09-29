Katliam gibi kazada can kayıpları var! | Son dakika haberleri

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonet ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 16.00 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'ndeki Avrupa Serbest Bölgesi kara yolunda meydana geldi.

Kamyon ile fabrika personelini taşıyan minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Öte yandan Salih Calan'ın kullandığı kamyon ile işçileri taşıyan Fevzi Kaya'nın kullandığı servis minibüsünün çarpıştığı kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybedenlerin Fevzi Kaya ile minibüste bulunan Feridun Bağlan ve Halil Seven olduğu tespit edildi.

Kazada yaralanan kamyon şoförü Salih Calan ile minibüste bulunan Onur Korkmaz, Mustafa Arslan, İsmail Albay, Hüseyin Önal, Mahmut Taylan, Mesut Tetik, Remzi Karakaya ve Burak Elçi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, kaza çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.