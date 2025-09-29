29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları

Geçtiğimiz haftanın güçlü değişim enerjilerini geride bırakırken, bu hafta denge ve sağlam adımlar ön plana çıkıyor. Peki 29 Eylül – 5 Ekim haftasında burçları neler bekliyor?

REKLAM advertisement1

Sevgili Koçlar, ilişkiler ve ortaklıklar odağınızda. Bu alanda atacağınız adımlar, geleceğinize yön verebilir.

Sevgili Boğalar, iş ve günlük rutinleriniz ön planda. Yaptığınız düzenlemelerin meyvelerini toplayabilirsiniz.

Sevgili İkizler burçları, yaratıcılığınız ve aşk hayatınız canlanıyor. Bu hafta iç sesinizi dinlemek, kendinizi keşfetmek için harika.

Sevgili Yengeçler, aile ve yuva konularıyla ilgilenme zamanı. Evinizde yapacağınız küçük değişikliklerle mutlu olabilirsiniz.

REKLAM

Sevgili Aslanlar, bu hafta iletişiminiz çok kuvvetli. Yeni insanlarla tanışabilir ve önemli görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz.

Sevgili Başaklar, finansal konular gündemde. Bütçenizi yönetme konusunda aldığınız kararlar, uzun vadede kazanç sağlayabilir.

Sevgili Teraziler, kendinize yatırım yapmak, görünüşünüzde veya hayatınızda istediğiniz değişimi başlatmak için mükemmel bir hafta!

Sevgili Akrepler, iç dünyanıza dönme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Sezgileriniz her zamankinden daha güçlü, kendinize inanın. Sevgili Yaylar, sosyal çevreniz oldukça hareketli. Arkadaşlarınızdan beklenmedik destekler alabilirsiniz. Sevgili Oğlaklar, kariyerinizle ilgili önemli bir adım atma potansiyeliniz var. Emeklerinizin karşılığını almak üzeresiniz… Sevgili Kovalar, yurt dışı, eğitim veya kişisel gelişim konularında fırsatlar karşınıza çıkabilir. Sevgili Balıklar, finansal ortaklıklar ve manevi bağlar öne çıkıyor. Başkalarından gelen desteklerle kendinizi güçlü hissedeceksiniz.