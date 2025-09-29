Habertürk
        Donald Trump Netanyahu ile görüşüyor | Dış Haberler

        Donald Trump Netanyahu ile görüşüyor

        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. ABD basını, Binyamin Netanyahu'nun ziyaret sırasında Katar Başbakanı Al Thani'yi ayarak Doha'daki saldırı nedeniyle özür dilediğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 18:23 Güncelleme: 29.09.2025 - 20:04
        Donald Trump Netanyahu ile görüşüyor
        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

        Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya ulaşma konusunda emin olduğunu söyledi.

        ABD basını, Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyareti sırasında Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani'yi aradı ve Hamas heyetine Doha'da düzenledikleri saldırı nedeniyle özür diledi.

        Axios'un haberine göre, Netanyahu saldırı sırasında Katarlı bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesi nedeniyle pişmanlık duyduklarını belirtti.

        İsrail, 9 Eylül'de Katar başkenti Doha'da bulunan Hamas heyetine yönelik saldırı düzenlemiş ve 5 Hamas üyesi hayatını kaybetmişti.

        Hamas'tan yapılan açıklamada ise, liderlerin hayatta olduğu bildirilmişti.

        NETANYAHU WİTKOFF İLE GÖRÜŞTÜ

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze Şeridi'nde ateşkesi varılması için önerilen teklifi görüştüğü bildirildi.

        Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu'nun Washington'da kaldığı otelde Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldiği belirtildi.

        Yaklaşık 2 saat süren görüşmede Trump yönetiminin Gazze'de ateşkese varılması için sunduğu teklifin ele alındığı ifade edildi.

        Netanyahu'nun, Filistin yönetiminin ateşkes sonrası Gazze'nin idaresinde söz sahibi olması gibi bazı maddelere itiraz ettiği Witkoff'un ise teklifin maddeleri konusunda İsrail Başbakanı'nı ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

        Görüşmenin "olumlu geçtiği" ve İsrail ile ABD arasında ateşkes teklifinin maddelerine ilişkin görüş farklıklarının "giderek azaldığı" öne sürüldü.

        Netanyahu'nun bugün ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmede, Washington'un Gazze'de ateşkes için sunduğu teklife destek vereceği aktarıldı.

