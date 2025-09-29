Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sinemalarda özlenen tablo, rekorlar kırıldı

        Sinemalarda özlenen tablo, rekorlar kırıldı

        İzleyicileri sinema salonlarına çekmek amacını taşıyan Türkiye Sinema Festivali'nin sonucu belli oldu. Her filmin biletinin 80 liraya satıldığı kampanyada izleyici sayısı bir önceki döneme oranla % 353 arttı

        Giriş: 29.09.2025 - 20:43 Güncelleme: 29.09.2025 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özlenen tablo
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzleyici sayılarının bir hayli düşmesi, sinema sektörünü yeni arayışlara yönlendirdi.

        İzleyici sayısının bir hayli düştüğünü temsil eden bir fotoğraf...
        İzleyici sayısının bir hayli düştüğünü temsil eden bir fotoğraf...

        Sinema sektörü, yüksek izleyici kayıplarına karşın çeşitli kampanyalarla tedbirler almaya çabalasa da amaçlanan izleyici sayısına ulaşılamadı. Yeni sinema sezonunun başladığı bugünlerde yeni bir kampanya devreye alındı.

        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        Haberi Görüntüle

        İzleyicileri, sinema salonlarına yeniden çekme adına gerçekleştirilen o arayışlardan biri de Türkiye Sinema Festivali 2025 oldu. İki günlük festivalde izleyicilerin sinema salonu deneyimini tazelemesi amaçlandı.

        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Haberi Görüntüle

        Türkiye sinema sektörü, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, 27 - 28 Eylül'deki Türkiye Sinema Festivali'nde uygulanan kampanyada her filmin bileti 80 liraya satıldı. Türkiye Sinema Festivali'ndeki kampanya, Türkiye genelinde yaklaşık 1.500 sinema salonunda uygulandı.

        REKLAM

        Görünen o ki izleyicileri, tekrar sinema salonlarına çekme amacı taşıyan söz konusu kampanya başarıya ulaştı.

        27 - 28 Eylül'ün de içinde olduğu hafta sonunda 765.961 bilet kesildi.

        EYLÜL 2025'İN HAFTA SONU GİŞELERİ

        ♦ 5 - 7 Eylül ... 168.794

        ♦ 12 - 14 Eylül... 174.399

        ♦ 19 - 21 Eylül... 135.730

        ♦ 26 - 28 Eylül... 765.961

        Kampanyanın uygulandığı hafta sonundaki izleyici sayısı, bir önceki hafta sonuna oranla % 353 arttı.

        İzleyici sayısının, Türkiye Sinema Festivali'nde bir hayli arttığını temsil eden bir fotoğraf...
        İzleyici sayısının, Türkiye Sinema Festivali'nde bir hayli arttığını temsil eden bir fotoğraf...

        Hafta sonunda, gişe dağılımında yabancı filmlerin daha çok izlendiği görüldü.

        TÜRK FİLMLERİ & YABANCI FİLMLER

        ♦ Türk Filmleri

        Film Sayısı... 27

        İzleyici Sayısı... 250.762

        Film Başına Düşen İzleyici Sayısı... 9.287

        Hasılat... 21.056.025 TL

        ♦ Yabancı Filmler

        Film Sayısı... 41

        İzleyici Sayısı... 515.199

        Film Başına Düşen İzleyici Sayısı... 12.565

        Hasılat... 46.917.291 TL

        2025'te en çok izleyici sayısına; 735.733 kişiyle 17 - 19 Ocak arasında ulaşılmıştı. Geçtiğimiz hafta sonunda o gişe rakamı da geçilerek yılın rekoru kırıldı. Türk ve yabancı filmlerin toplam hasılatı ise 67.973.317 TL olarak gerçekleşti.

        Hafta sonunda en çok izlenen film ise 122.956 biletle 'Korku Seansı 4: Son Ayin' oldu. En çok izlenen Türk filmi ise 87.659 kişiyle açılış yapan 'Oflu Hoca 5'...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #türkiye
        #Türkiye Sinema Festivali
        #sinema

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Donald Trump Netanyahu ile görüşüyor
        Donald Trump Netanyahu ile görüşüyor
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Habertürk Anasayfa