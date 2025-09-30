Habertürk
        Haberler Gündem 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! 30 metrelik kuyuda ölü bulundu

        3 gündür kayıp olarak aranıyordu! 30 metrelik kuyuda ölü bulundu

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kendisinden 3 gündür haber alınamayan Suriye uyruklu kişi, motosikletiyle düştüğü 30 metrelik su kuyusunda ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 00:17 Güncelleme: 30.09.2025 - 00:23
        Olay, 26 Eylül Cumartesi günü Acıbadem mevkisinde meydana geldi.

        Hurdacılık yaptığı öğrenilen Suriye uyruklu Eymen Cuma, sabah saatlerinde hurda toplamak için evinden çıktı. Bir daha eve dönmeyen Cuma’yı yakınları aramaya başladı. 3 gün boyunca arama çalışmaları sürdürülen Eymen Cuma, bir su kuyusunda bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada Eymen Cuma, 30 metrelik düştüğü su kuyusundan halat yardımıyla çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cuma’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca, Cuma Eymen’in motosikletiyle kuyuya düştüğü tespit edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #Manisa
        #manisa haber
        #yerel haber
