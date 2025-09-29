ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Beyaz Saray ise Donald Trump'ın Gazze için sunduğu barış planı paylaştı.



Reuters'ın haberine göre ilgili plan, Katar Başbakanı Muhammed bin Al-Thani ve Mısır istihbaratının başkanı tarafından Hamas'a teslim edildi.

Hamas yetkilileri, arabuluculara, teklifi iyi niyetle inleyeceklerini ve yanıt vereceklerini bildirdi.

Donald Trump ve Binyamin Netanyahu söz konusu planla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısındaki açıklamalarından başlıklar şöyle:

Bin yıllardır devam eden şeyler ve çok çok yaklaştık artık. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel çalıştık. İkimiz de birçok ülkeyle çok iyi çalıştık. Bu durumun çözülmesi için çalıştık. Gazze'den bahsediyoruz. Gazze'nin ötesinde de meseleler var. Bir anlaşma var. Ortadoğu'da barış için çalıştık. Bugün barış için tarihi gün. Başbakan Netanyahu ve ben çok önemli toplantıyı sonuçlandırdık. Abraham sözleşmeleri, İran ve en önemlisi Gazze'deki savaşı nasıl sonlandıracağımızı konuştuk.

Bu beklenenin çok daha ötesinde bir şey oldu. Orta Doğu, İsrail'in komşularından aldığımız destek her biri harikadıydı. Bu sabah bölgedeki ortaklarımızla kapsamlı istişareler yürüttük. İsrail bu süreci çok iyi değerlendirdi. Bahsettiğimiz ülkelerle çalışarak yürüttü. Birçok Arap ve müslüman ülkelerin liderlerine bu önerin geliştirilmesine yaptıkları katkılardan teşekkür ediyorum. Avrupa'daki müttefiklerimiz de katkı verdiler. Bazıları 'duyduğumuz en inanılmaz şey' dediler. Bazıları 'Arap liderleri ve diğer liderleri ile konuştunuz mu?' dediler. Başbakan Netanyahu'ya da bu planı kabul ettikleri için bize güvendikleri için çok teşekkür ediyorum. "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜÇLÜ BİR ARKADAŞIM" Ölüm ve yıkım artık yerini refaha, güvenliğe bırakacak. Bu süreçte birçok ülkeyle diyalog yürüttük. Suudi Arabistan bunlardan biri. Kral gerçekten büyük insan. Katar Emiri, BAE inanılmaz insanlar. Bu sürece katkı koydular. Ve sürecin gerçekten içinde yer aldılar. Müzakere sürecinde bize fikirler verdiler. 3 bin yıldan sonra gerçekten biraz karmaşık bir mesele var karşımızda. Ürdün kralı bizimle birlikteydi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir arkadaşım, yakın arkadaşım, güçlü bir adam. Endonezya gerçekten muazzam lider.

"PAKİSTAN BAŞBAKANI EN BAŞINDA BİZİMLE BİRLİKTE OLDU" Pakistan Başbakanı en başında bizimle birlikte oldular. Bu sürece inandıklarını açıkça ilan ettiler. Pakistan Başbakanından, genelkurmay başkanından yüzde 100 destek aldık. Mısır Cumhurbaşkanı yıllar içerisinde tanıdığım insanlar. 2015'in ortalarında başladı. Başkanlık görevine geldikten sonra tanıma imkanım oldu. Birçok süreçte kendileriyle bir araya geldim. Büyük adamlar ve büyük kadınlar. Hamas tarafından kabul edilirse bu öneride geriye kalan rehineler derhal serbest bırakılacak. En geç 72 saat içinde serbest bırakılacak. En başından beri bunu söyledim. Aileler için bu çok önemli. Genç erkeklerin cenazeleri geri gelecek. Aileler gerçekten bunu başarmayı çok istediler. 'Ölmüş oğlumun cenazesini istiyorum' dediler. 'Oğlum sağ mı bunu bilmek istiyorum' dediler. Bu aynı zamanda savaşın sonlandırılması anlamına geliyor. "ARAP VE MÜSLÜMAN ÜLKELER TAAHHÜTLERİNİ BİLDİRDİ" Arap ve müslüman ülkeler yazılı olarak bu sürece taahhütlerini bildirdiler. Gazze'nin silahlardan arındırılması, Hamas'ın askeri kapasitesinin ortadan kaldırılması ve adını andığım diğer ülkelerde, yine buralarda Hamas'la muhatap olacak. Hamas'ın da bu işin yapılmasını istediğine inanıyorum. Hamas'a ait silahlar, tüneller, silah üretim tesisleri imha edilecek. Aynı zamanda yerel polis kuvvetleri eğitilecek. Bunu zaten görüşüyoruz. Gazze'de bir geçiş yönetimi göreve gelecek. Tüm taraflar İsrail'li güçlerin çekilmesi için bir takvim üzerinde anlaşacak, ateş edilmeyecek. İsrail'in de bu koşulları yerine getirmesi için fırsat tanınacak. Benim hiç muhatap olmadığım bir grup Hamas. Arap ve müslüman ülkeler bu noktada Hamas'la muhatap olacaklar.

"UMUYORUZ Kİ OLUMLU CEVAP VERİRLER" Bunu yapmazlarla İsrail ABD'nin tam desteğiyle diğer liderlerimiz burada, başkan yardımız burada, kendileri bu sürece çok yakından dahil oldular. Tam oradaydılar. Binlerce yıldır ilk kez bu noktaya geldik. Tarihe bakarsanız binlerce yıldır bu durumdaydı. Artık Hamas tehdidini ortadan kaldırma hedefi doğrultusunda İsrail adım attı. Barışı getirme konusunda kararlı davrandım. Hamas anlaşmayı reddedebilir. Bu da mümkün. Umuyoruz ki olumlu cevap verirler. Olmazsa İsrail bizim tam desteğimizle gerekeni yapacaktır. Özellikle Hamas'ın yaratmış olduğu tehlikenin ve terörün sona ermesi gerekiyor. Uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi bu. Bu planın başarılı olması için bir uluslararası gözetim organının yaratılması, buna da Barış Kurulu diyeceğiz. Çok güzel bir isim. "SÜREÇTE YER ALAN HERKES DAHİL OLACAK" Elbette bunun işe yaramasına ihtiyacımız var. Arap dünyasının liderleri, İsrail ve süreçte yer alan herkes bu sürece dahil olacak. ABD Başkanı Trump'ın isteğiyle yapacaklar bunu. Biraz ilave iş olacak onlar için. Bunu doğru yapmamız gerekiyor. Burada birçok liderle görüşeceğiz. Bu kurulda yer almak isteyen kişilerden biri İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair. Başka isimler var önümüzdeki günlerde isimlerini açıklayacağız. Herkes benim de bu kurulda olmamı istedi. Dünya Bankası ve diğer kurumlarla çalışarak yeni bir yönetimin kurulmasını sağlayacağız. Filistinlilerle birlikte nitelikli uzmanlar bu kurula katılacak. Hamas yetkilileri bu kurulda ve Gazze'nin yönetiminde doğrudan ve dolaylı bir rol üstlenmeyecek.

"LÜTFEN REHİNELERİ GERİ GETİRİN DİYORLAR" Hamas liderleri ve askerleri öldürüldü. 7 Ekim'i asla unutamayız. Binlerce kişi bunun bedelini ödedi. Artık rehineleri geri alma zamanı geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu İsrail'in pozisyonunda ve Filistin devleti konusunda çok net. 7 Ekim'i hatırlatıyor ve bunu ben ve birçok kişi anlıyor. Bu yaptığı şey İsrail için son derece iyi olacak. İsrail'de dört bir yanda kalabalıklar toplanıyor ve benim ismimi söylüyor. 'Lütfen rehineleri geri getirin ve savaşa son verin' diyorlar. Onlar artık bıkmışlar. Normal bir hayata nasıl döneceğini bilmiyoruz ama İsrail halkı artık normalizasyonun gelmesini istiyor. Birçok ülke Filistin devletini tanımış durumda. On yıllardır devam eden durumdan bıktıkları için bu adımı attılar. Ortadoğu ile ilgili hep aynı şeyleri söylediler, barışın gelmek istediklerini söylediler. Bunu benden fazla kimse isteyen yoktur ama asıl isteyen İsrail halkı. 32 cenaze ve 20 kişi canlı olarak geri gelsin ve barışı istiyorlar. "FİLİSTİNLİLERİN SORUMLULUK ÜSTLENMESİNİ İSTİYORUM" Hamas Filistinli halkı tarafından seçildi. İsrail Gazze'den çekildi. Barış içinde yaşayabilecekleri düşünülüyordu. Ama barışın tam tersi gerçekleşti. İsrail geri çekildi, Filistinlilere bıraktı. Bu güzel bir anlaşma gibi gelmiyor kulağa demiştim. Deniz kıyısını verdiler. 'Böyle bir anlaşmayı kim yapar ki?' dedim. Çok cömertçe davrandılar. Ortadoğu'da birçok açıdan çok güzel kara parçasını bıraktılar. Hamas 4 bin milden başka tünel inşa etti. İçlerini silahlar ve silah üretim merkezi inşa etti. Hastanelerin altına silahlar yerleştirdi. Hamas'ın merkezini vuruyorsunuz ama aynı anda bir okulu, camiyi, hastaneyi vurmuş oluyorsunuz. Filistinliler de barış içinde yaşamak istiyor. Birçoğunu gördüm. Filistinlilerin burada sorumluluk üstlenmelerini istiyorum kaderleri için. Onların kaderi kendi sorumluluğunda olmalı.

"SAVAŞIN DERHAL SONLANMASINI BEKLİYORUZ" Teröre karşı koyup parlak bir gelecek hakkına sahipler. Filistin halkı bu reformu gerçekleştirmezse tek suçlu kendileri olacak. Destek veriyoruz, Arap dünyasının müslüman dünyasının desteğini veriyoruz. Artık bugün savaşın derhal sonlanmasını bekliyoruz. Tüm rehinelerimizi geri almayı bekliyoruz. Herşeyi geri getirmeyi umuyoruz. Kalıcı şekilde İsrail'in güvenliğini sağlayacak koşulları yaratmak istiyoruz. Filistinlilerin güvenliği de olacak bu. Havaya ateş ettik ama işe yarayacak mı bilmiyoruz. Önümüzdeki günler içinde ateş edilmemesi gerekir. O bölgenin liderleri de aslında bu ihtimalin gerçek olacağı konusunda umutlu. Bu anlaşmanın uzun vadeli barışa bizi götüreceğine inanıyorlar. "İBRAHİM SÖZLEŞMELERİNE ARACILIK ETTİM" Burada İsrail'in yakın dostu olarak İbrahim sözleşmelerine aracılık ettim. Birçok insan Abraham diyor İbrahim diyorlar. Abraham kulağa daha zarif geliyor. Abraham sözleşmesi çok güzel. Bir grup dahiyle bu sözleşme hazırlandı. 4 ülke süreçte yer aldı. Bence bu aslında belki barışa yol açacak. Belki İran da buna dahil olabilir. İran'la çok iyi geçinemiyoruz ama burada gerçekten bir umut olduğuna inanıyorum. Onlar da bu sözleşmenin üyesi olabilir. Yıllar önce de bunu demiştim. Gerçekten onlar da burada olabilir. Onlar için de iyi bir şey olabilir. Ekonomik olarak iyi olabilir. Kudüs'te ABD Büyükelçiliği var. ABD Başkanları seçim kampanyalarında bunu söylüyorlardı. Neticede yapamadılar. Ben göreve geldiğimde bunu yapacağımızı söyledim. Tüm dünya böyle bir şey yapma' dediler. Sonuçta ben bunu hallettim.

"BM ÇOK İLGİNÇ VAKAYDI" Perşembe günü kararımı açıklamıştım. Çarşamba günü 'yapma' dediler. Ben de 'Cuma günü arayın' dedim. Sonra yine aradılar. Önceden konuşmak daha iyi olurdu dediğimi biliyorum. Herkes bu kararın dünyanın sonunu getireceğini söylüyorlardı. Ama hiçbir şey olmadı. Sadece sözümü tutmuş oldum. Yahudilerin olmasını istediği bir şeydi. Golan tepelerinde İsrail'in egemenliğini de tanıdım. BM çok ilginç vakaydı burada. Genel kurulda beni takdim ederken 'ABD Başkanı' dediler. Promterıma baktım hiçbir şey yoktu. Beni takdim ettiler ama promtırımda yazı ve metin yok. Sonra doğaçlama konuşma yaptım. Biden olsaydı herhalde yapamaz. İçimden gelen bir konuşma yapmış oldu. Kalbimden konuşmuş oldum. Yoksa başım büyük belaya girerdi. "İRAN'IN NÜKLEER KAPASİTESİNİ ORTADAN KALDIRDIK" Bir yandan İran'la olan nükleer sözleşmeden çekildik. Obama ve Biden döneminde yapılmıştı bu sözleşme. İran'ın nükleer zenginleşme kapasitesini ortadan kaldırdık. İsrail'den güvenlikten taviz vermesini istemedim. Kimse İsrail'e Donald Trump kadar destek vermedi dendi. Artık bunun zamanının geldiğini gördük. İsrail ve Ortadoğu halkı da bunları istedi. İsrail'in düşmanları bile bunu istedi. İsrail'in fazla düşmanı yok ama. Tarih de gösterdi ki, İsrail'le olan ilişkileri birçok ülke geliştirdi. İsrail ortadan kaybolmayacak, İsrail bölgede diğer halklarla ve ülkelerle var olmaya devam edecek. Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan'la birlikte yeni bir ortadoğu vaadi. Tam anlamıyla barışa hiç yaklaşmamıştık. Bu sorunun çözülmesiyle herkes için fırsatlar ortaya çıkacak. Sınırsız fırsatlar var. İbrahim sözleşmesi ülkelere iletişim kurma ve fırsatlar konusunda yeni kapılar açacak.

"BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİK" Bahsettiğim 4 ülkenin hakkını vermek istiyorum. Aynı duygularla bölgede kısa bir süre önce tarihi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Oval Ofis'te. Gerçekte çok büyük bir kişilik olan Başbakan, Katar Başbakanı El Sani ile görüştük. Netanyahu, Katar Başbakanı El Sani ile açık yüreklilikle konuştular. Çok verimli bir konuşma oldu. Aslında çok başarılı bir görüşme oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. ABD-İsrail ve Katar mekanizması çok faydalı olacak. Katar Emiri gerçekten mükemmel insan. Barışa inanıyor ve çok kritik rol oynadılar bu süreçte arabulucu olarak. Hamas'ı hala ele geçirmemiz gerekiyor. Hamas'ın bu planın koşullarını kabul etmesi gerekiyor. 20 binden fazla savaşçı ve liderleri öldürüldü. Karşımızda farklı bir Hamas var. Arap ve müslüman ortaklarımız ellerini taşın altına koyup, Gazze halkının faydasına taahhütlerini yerine getirmeye hazırlar. "SONSUZA DEK SÜRECEK BARIŞ SÜRECİNİ BAŞLATABİLİRİZ" Savaşı sonlandırıp tekrar işimize dönebiliriz. Sonsuza dek sürecek barış sürecini başlatabiliriz. Kurulun başkanı tabii ki bu süreçte seçilecek. Burada çok akıllı insanlar yer alacak. Hayata geçmeyecek bir sözleşmeyle vakit kaybetmeyeceğiz. Çözülmesi gereken birçok sorun var. Ama birçok hayat tehlike altında. Bunu denememiz gerekir. Neredeyse tüm ülkeler bu sürece destek veriyor. Elinde çok para olan ülkeler. Para da çok şeyi mümkün hale getiriyor. Başbakan Netanyahu'ya ortaklığı için teşekkür ediyorum. Tüm liderlere, krallara, emirlere, cumhurbaşkanlara, başbakanlara ve bahsettiğim isimlere çok teşekkür ediyorum.

Birkaç hafta önce birkaç toplantı gerçekleştirdim. BM'de inanılmaz toplantılar gerçekleştirdik. Herkes bu sürecin parçası olmak istedi. Herhalde birkaç yıl önce olsaydı bu şekilde katılım görmezdik. Yüzde 100 katılım gördük. Kendilerini tebrik ediyorum. Sizler için en büyük başarı olacak bu. Herşey yolunda giderse en önemli başarınız olacak. NETANYAHU'NUN KONUŞMASINDAN BAŞLIKLAR Binyamin Netanyahu, Donald Trump ile düzenledikleri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Kudüs'ten Tahran'a, Golan tepelerinden Gazze'ye siz tekrar ve t ekrar benim birçok kez söylediğim şeyi kanıtladınız. Siz İsrail'in Beyaz Saray'da gördüğünüz en büyük dostsunuz. Bu dönüm noktasına asla inanılmaz cesur askerlerimizin fedakarlıkları ve cesareti olmadan ulaşamazdık. Aslanlar gibi savaştılar. Medeniyetle barbarlık arasındaki savaşta mücadele ettiler. İki ülkemiz omuz omuza durduğunda biz imkansızı başarabiliriz. Birkaç ay önce Yükselen Arslan ve Geceyarısı Çekici operasyonunda İran'ın nükleer ve balistik füze programına darbe indirdik. Bölgeyi daha güvenli hale getirmek için uçaklarınızı gönderdiniz. Biz barışı geliştirmek istiyoruz. Planınız savaşı sonlandırmak ve Hamas'tan sonra 5 plan tutarlı. Planımız, tüm rehinelerimiz, hayatta olanlar ve hayatını kaybetmiş olanlar derhal evlerine geri dönecek. Hamas silahını bırakacak. Gazze askeri varlıklardan arındırılacak. Güvenlik duvarı oluşturulacak. Gazze'de barışçıl bir sivil yönetemi olacak. Hamas veya Filistin yönetimi yer almayacak.

Hamas kabul ederse geri çekilecek ve 72 saat içinde rehinelerimizi iade edecek. Bir sonra Gazze'nin askeri varlıklarından arındırılacak. Burada uluslararası kurum oluşturuluacak. Bu kurumun insanlara güven vermek gibi zorunluluğu olacak. Uluslararası organ başarılı olursa kalıcı olarak savaşı sonlandırmış olacağız. İsrail, silahsızlandırma ve askeri varlıklardan arınma anlamında adım atmaya devam edecek. Bu sayede inanıyorum ki herkes bu süreci barışçıl şekilde yürütme imkanı bulacak Daha fazla kan dökmeden barışı getirme çabalarımız olacak. Hamas önce kabul ettiklerini söyleyip anlaşmayı ihlal yaparsa bu işi kendi ellerimle bitireceğim. Bu işi kolay ya da zor yollardan halledebiliriz. Biz kolay yolu tercih ediyoruz. Bu işin halledilmesi gerekiyor. Biz bu amansız savaşı boşuna başlatmadık. En iyi askerlerimizi boşuna feda etmedik. Hamas yüzünden bu katliamları tekrar ve tekrar gördük. "FİLİSTİN YÖNETİMİNİN YÖNETİMDE OLMAMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM" BM'de Filistin devletinin tanınmasına karşı konuşmama vurgu yaptım. İsrail'e karşı bir tehlikenin varolduğuna inanıyoruz. Filistin yönetiminin Gazze'de yönetimde olmaması gerektiğine inanıyorum. Geçiş sürecinde neler olması gerektiğini söylediniz. Gerçekten kalıcı bir dönüşümden bahsediyoruz. Yahudilere karşı nefreti öğreten kitapların kaldırılması, medyada nefretin sonlandırılması, Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi kararlarının ortadan kaldırılması ve birçok reformdan bahsediyoruz.

Bu mucizevi dönüşüm gerçekleşirse planınız Gazze'de önümüzdeki yıllarda gerçekçi yol çizebilir. Bu planda Hamas veya Filistin yönetimi değil barışa inanan insanlarla olabilir. Sizin liderliğinizde bizler Abraham sözleşmelerini yeniden canlandırabiliriz. Daha fazla Arap ve Müslüman ülkeyi sürece dahil edebiliriz. Burada bir fırsat var. Kolay değil tabii ki zor bir iş olacak. Ama kesinlikle başarılı olacağız. Kimseyi hayal etmediği imkanları biz hayal ettik. "BAŞKAN TRUMP'IN ÖNERİSİNİ TAKDİR ETTİK" Siz '7 Ekim'i unutmayın' dediniz. 7 Ekim'deki dehşeti unutmuyoruz. Bunların yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. Bize saldıranlar bedelini öderler. Bizimle birlikte olanlar ilerlemeyi ve güvenliği sağlarlar. İncil'de de deniyor 'sizi kutsayanlar kutsanız, sizi lanetleyenler lanetlenir'. Aslında yaşananlar sadece bu. Sona yaklaştık. Bu lanete son vermek için çok şey yaptık. Bütün ekibinize teşekkür ediyorum. İsrail ve Arap ülkelerini bir araya getirmek için çaba gösterdiler. Sayın Katar Başbakanına söyledim, 'İsrail Katar'ı değil teröristleri hedef aldı' dedim. Katarlı vatandaşlar da bu süreçten etkilendi elbette. Onlar bizim hedefimiz değildi. Başkan Trump'ın önerisini takdir ettik. İsrail, Katar ve ABD arasındaki ilişkileri bu organ üzerinden kolaylaştırmak gerçekten güzel fikir.

Sizin liderliğinizde İsrail ve ABD, Ortadoğu'nun yüzünü değiştirebilir. Rehinelerimiz serbest bırakılacak, Hamas Gazze'den ayrılacak. Bölgemiz halkları için barış ve refah gelecek. DONALD TRUMP'IN GAZZE PLANI Beyaz Saray Donald Trump'ın Gazze planını paylaştı. Plana göre, Gazze halkının yararına olacak şekilde yeniden inşa edilecek. İki tarafın da teklifi kabul etmesi durumunda savaş derhal duracak. Birlikte yaşama konusunda taahhütte bulunan Hamas üyeleri için af çıkacak. Gazze'den ayrılmak isteyen Hamas üyeleri için güvenlik çıkış imkanı sağlanacak. İsrail güçleri, esirlerin serbest bırakılması doğrultusunda belirlenen hattın gerisine çekilecek. İsrail'in anlaşmayı kabul ettiğini duyurmasından 72 saat sonra hayatta olan ve olmayan tüm esirler serbest bırakılacak. Plan uyarınca, Gazze'ye yardım girişine tamamen izin verilecek. Günde 600 kamyon kadar yardım girişi olacak. Gazze apolitik ve teknokrat bir Filistinli komite tarafından yönetilecek. Komitede Filistinliler ve uluslararası uzmanlar yer alacak. Bu yönetim, Donald Trump'ın başkanlık ettiği ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın da aralarında olduğu bir "Barış Kurulu" tarafından denetlenecek.

Trump'ın planına göre, İsrail Hamas'ın esirleri serbest bırakmasının ardından 7 Ekim 2023 tarihinden sonra tutuklanan 250 müebbet hapis mahkumunu ve gözaltına alınan 1700 Filistinliyi serbest bırakacak. İsrail ayrıca, her esirin naaşına karşılık olarak 15 Filistinlinin naaşını teslim edecek. Planda Gazze'nin ekonomik inşasına da yer verilirken, Orta Doğu'da bazı şehirlere katkıda bulunan uzmanlardan oluşan bir grupla panel düzenlemesi bekleniyor. Plan uyarınca, Gazze'nin kalkınması için fikir alınırken finansman oluşturulacak ve Gazze için özel ekonomik bölge oluşturulacak. Plan, zorunlu göçü dışlarken, ayrılmak isteyenler geri dönme konusunda özgür olacak ve Filistin halkı kalmaya teşvik edilecek. İSRAİL GAZZE'Yİ İŞGAL ETMEYECEK Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberine göre; Hamas ve diğer fraksiyonlar, doğrudan veya dolaylı hiçbir şekilde Gazze'nin yönetiminde rol almayacak. Tüm askeri, terör ve saldırı altyapıları, tüneller ve silah üretim tesisleri imha edilecek ve yeniden kurulmayacak. Gazze'de bağımsız gözlemcilerin gözetiminde silahsızlanma süreci yürütülecek; silahların devre dışı bırakılması, uluslararası fonlanan bir satın alma ve topluma yeniden kazandırma programıyla desteklenecek. Bölgesel ortaklar, Hamas ve diğer fraksiyonların yükümlülüklerine uymasını ve Yeni Gazze'nin ne komşularına ne de halkına tehdit oluşturmamasını garanti edecek. ABD, Arap ve uluslararası ortaklarla birlikte Gazze'ye derhal konuşlandırılacak geçici bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kuracak. Bu güç, Gazze'de seçilmiş Filistinli polis güçlerini eğitecek ve destekleyecek, bu süreçte Ürdün ve Mısır'la da istişare edilecek. ISF, uzun vadeli iç güvenlik çözümü olacak; İsrail ve Mısır ile birlikte sınır bölgelerinin güvenliğini sağlayacak. İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek veya ilhak etmeyecek. ISF güvenliği ve istikrarı sağladıkça, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) aşamalı olarak çekilecek. Çekilme, IDF, ISF, garantörler ve ABD arasında belirlenecek takvim ve standartlara göre yürütülecek. Amaç, artık İsrail'e veya Mısır'a tehdit oluşturmayan güvenli bir Gazze inşa etmek olacak. Fiilen, IDF elindeki Gazze topraklarını, geçiş otoritesiyle yapılan anlaşmaya göre ISF'ye devredecek; yalnızca yeniden oluşabilecek tehditlere karşı güvenlik hattı korunacak. Hamas'ın bu öneriyi geciktirmesi veya reddetmesi hâlinde yukarıdaki yardımlar ve projeler, IDF'nin ISF'ye devrettiği "terörden arındırılmış bölgelerde" uygulanmaya devam edecek. Filistinliler ve İsrailliler arasında, hoşgörü ve barış içinde birlikte yaşama değerleri üzerine kurulu bir dinler arası diyalog süreci başlatılacak. Gazze yeniden inşa edilirken ve Filistin Yönetimi reform programını uyguladığında, nihayet Filistin halkının özlem duyduğu kendi kaderini tayin hakkı ve devletleşmeye giden güvenilir bir yol açılabilir. ABD, İsrail ve Filistinliler arasında barışçıl ve müreffeh bir ortak yaşam için siyasi bir ufuk belirlemek üzere diyalog süreci başlatacak. ÜÇLÜ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre; Donald Trump, Katar Başakanı ve Binyamin Netanyahu üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Netanyahu görüşme sırasında, Katar Başbakanı'na Doha'da düzenlenen saldırı nedeniyle pişmanlık duyduğunu bildirdi ve böylesi bir saldırının tekrar gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Üçlü görüşmede, Gazze'deki savaşı sonlandırmak için sunulan teklif müzakere edildi. Görüşmeler sürerken, Katarlı diplomasi heyeti de Gazze ile ilgili müzakerede bulunmak üzere Beyaz Saray'a geldi. ABD basını, Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyareti sırasında Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani'yi aradı ve Hamas heyetine Doha'da düzenledikleri saldırı nedeniyle özür diledi. Axios'un haberine göre, Netanyahu saldırı sırasında Katarlı bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesi nedeniyle pişmanlık duyduklarını belirtti. "İSRAİL TAZMİNAT ÖDEYECEK" Axios'un haberine göre, İsrail'in Katarlı güvenlik görevlisinin ailesine tazminat ödeyecek. İsrail, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas heyetine yönelik saldırı düzenlemiş ve 5 Hamas üyesi hayatını kaybetmişti. Hamas'tan yapılan açıklamada ise, liderlerin hayatta olduğu bildirilmişti. MACRON'DAN TRUMP'IN PLANINA DESTEK Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Trump'ın planını desteklediğini duyururken, Hamas'ın plana uymaktan başka bir yolu olmadığını ifade etti.