Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!

DOLMABAHÇE'DE YİNE KAYBETMEDİ

Bu sezon ligde ev sahibi olduğu maçlarda rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda yine galip geldi.

Sezonun ilk lig maçında Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederken bir sonraki ev sahibi olduğu maçta RAMS Başakşehir'i aynı skorla geçti.

Beşiktaş, Kocaelispor'u da yenerek Dolmabahçe'de oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip ayrıca bu 3 maçın uzatma dakikalarında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.