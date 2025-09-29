Habertürk
        Haberler Dünyadan Kerem Bürsin, Meryl Streep'in yanında defile seyretti - magazin haberleri

        Kerem Bürsin, Meryl Streep'in yanında defile seyretti

        Meryl Streep, Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defileyi seyrederken görüldü. 'Şeytan Marka Giyer 2' filminde kullanılacak bu görüntülerde, Streep'in yanında ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in de olması dikkat çekti

        Giriş: 29.09.2025 - 13:02 Güncelleme: 29.09.2025 - 14:23
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        'Şeytan Marka Giyer' adlı yapımın devam filminin çekimleri İtalya'da sürerken, başrol oyuncusu Meryl Streep, Milano Moda Haftası'nda defile seyretti. Bu, Streep için sıradan bir defile daveti değildi.

        Devam filminde yeniden 'Miranda Priestly' karakterine hayat veren Oscar'lı oyuncu, Milano Tiyatrosu'ndaki defilede en önde otururken, aslında karakterini canlandırıyordu.

        Trençkot ve güneş gözlüğüyle, filmde sanat yönetmenini canlandıran Stanley Tucci ile birlikte tiyatroya giren Meryl Streep, aslında filmde kullanılacak bir sahneyi çekiyordu. İtalyan şarkıcı Patty Pravo'nun müziğiyle podyumda gerçekleştirilen gösteri boyunca Streep, 'Miranda Priestly' olarak Tucci ile istişare etti ve modeller geçerken bakışlarını podyuma yöneltti.

        En ön sırada, Meryl Streep'in iki sıra yanında, geçtiğimiz günlerde Melisa Sabancı Tapan'dan ayrılan oyuncu Kerem Bürsin oturuyordu. Bürsin, tıpkı Streep gibi podyumdaki modelleri dikkatle inceleyerek gösterinin başarısını alkışladı.

        Anna Wintour
        Anna Wintour

        'Şeytan Marka Giyer' serisinde Vogue'un şef editörü Anna Wintour'ı canlandırdığı düşünülen Streep'in defilede Anna Wintour ile karşılıklı oturması da dikkat çekti.

        Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt'ı başrollerde buluşturan 'Şeytan marka Giyer 2', 1 Mayıs 2026'da vizyona girecek. Aynı adlı kitaptan uyarlanan 2006 yapımı 'Şeytan Marka Giyer', üniversitenin gazetecilik bölümünden yeni mezun olan Andy'nin (Anne Hathaway), Vogue'un şef editörü Anna Wintour'dan ilhamla yaratılan Anna Miranda Priestly karakterinin (Meryl Streep) asistanı olarak yayıncılık dünyasının en çok arzu edilen işlerinden birini elde etmesini konu alıyor. Andy, meslektaşı olan asistan (Emily Blunt) sayesinde dergi ve yüksek moda dünyasına dalıyor.

        Devam filminde Miranda Priestly, derginin artık küçülmüş bir durumda olmasıyla birlikte yayıncılığın olumsuzluklarıyla mücadele ederek Runway'in başında olmaya devam edecek. Emily Blunt'ın karakteri ise artık lüks bir markanın yöneticisi olacak.

