İthal otomobil düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?

Son dönemde birçok değişikliğin yaşandığı otomotiv sektöründe, geçtiğimiz hafta ithal otomobillere yönelik yeni bir düzenleme hayata geçirildi.

Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen binek otomobillere ek gümrük vergileri getirilirken, bu gruptaki araçlardan içten yanmalı ve hibrit olanlara yüzde 25, elektrikli ve plug-in hibrit olanlara ise yüzde 30 oranında ek vergi uygulanacağı açıklandı.

REKLAM advertisement1

Düzenlemenin yerli üreticileri korumak, pazardaki yerlilik oranını artırmak ve yeni yatırımları da teşvik etme amacı taşıdığı belirtildi.

İşte bir anda otomotiv sektörünün bir numaralı gündem maddesi haline gelen bu düzenlemenin sektörde dengeleri nasıl değiştireceği de merak konusu haline geldi.

REKLAM

Konuya ilişkin Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan otomotiv sektörü yetkilileri, düzenlemenin hem sıfır hem de ikinci el tarafındaki etkilerini değerlendirirdi.

Ayrıca, hangi araçların fiyatlarının değişeceğini de yapılan analizler ile model bazında belli oldu.

ODMD: 60 GÜNLÜK SÜRE YETERLİ OLMAYABİLİR

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt,

yapılan düzenlemenin otomotiv sektöründe öngörülebilirliği azaltabileceğini söyledi. Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Bozkurt, "Hazırlık yapmaya imkan tanımadan ani olarak hayata geçirilen ve sektörü önemli ölçüde etkileyen bu gibi düzenlemeler sektörümüzde öngörülebilirliği zorlaştırmaktadır. Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesi için 60 günlük süre verildi ancak bu süre de siparişlerin revize edilmesi ve yeniden planlanması adına yeterli olamayabilir. Sektör en az üç ay öncesinden gelecek döneme ilişkin pazara sunacağı ürünlere dair hazırlık yapmakta ve global otomotiv sektöründen bu şekilde pay almaktadır" dedi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt REKLAM Söz konusu düzenlemenin nihai amacını netleştirmek üzere uzman görüşlerine başvurduklarını kaydeden Bozkurt, "Görünen o ki düzenleme ile Çin ve Amerika gibi Serbest Ticaret Anlaşması olmayan ülkelere kolaylıklar sağlanmış, ancak daha önce gümrükte vergi oranı yüzde 10 olan ve Serbest Ticaret Anlaşması olmayan ülkelere de ek mali yükümlülük ile artışlar getirilmiş. Amaç yerli üretimi desteklemek olarak görünse de, düzenlemenin pazara olan etkisini önümüzdeki aylar gösterecek" ifadelerini kullandı.

ODMD Başkanı Bozkurt, otomobillere yönelik yeni bir vergi sistemi önerisinde de bulunarak, "Devletin toplam gelirlerinin azalmadığı, araçlar üzerindeki vergi yükünün daha adil dağıtıldığı ve modern araç kullanımını teşvik eden bir vergi sistemini savunuyoruz" diye konuştu. CARDATA: FİYATLAR BİR YANDA DÜŞTÜ, DİĞER YANDA YÜKSELDİ Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın da, 22 Eylül’de Resmî Gazete’de yayımlanan iki kararın, otomotiv sektöründe dengeleri değiştirecek yeni bir dönemin kapısını araladığını söyledi. Yüksek vergi yükleriyle ithal edilen bazı araçlarda ibrenin bu kez aşağıya döndüğünü kaydeden Yalçın, "Özellikle Çin ve ABD menşeli araçlarda fiyat düşüşleri gündemdeyken, bazı ülkelerden gelen araçlarda ise tam tersi bir tablo bizi bekliyor. Türkiye’de otomobil pazarını yakından takip edenler bilir, fiyatlar sadece döviz kuruyla ya da markaların stratejileriyle belirlenmez. Vergiler, özellikle de ithalat vergileri her zaman belirleyici faktörlerden biri olmuştur. Bu kez alınan karar, Çin ve ABD’den gelen araçların üzerindeki ek yüklerin hafifletilmesiyle dikkat çekiyor" dedi. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın REKLAM Chery, BYD, MG, Skywell gibi Çinli markalar için bu kararın adeta bir fırsat yarattığı vurgulayan Yalçın, "Bu markaların sıfır kilometre modellerinde etiketlerin aşağı çekilmesi bekleniyor. ABD tarafında ise Ford Mustang ve Jeep Wrangler gibi özel üretim modellerde benzer bir rahatlama görülecek. Tüketiciler açısından bakıldığında, bu kararın kısa vadede daha cazip kampanyalar, indirimler ve fiyat avantajları doğuracağını söylemek yanlış olmaz" ifadelerini kullandı.

Serbest ticaret anlaşması olmayan ülkelerden gelen araçlara da dikkat çeken Hüsamettin Yalçın, "Özellikle Japonya gibi ülkelerden ithal edilen ve Avrupa’da üretilmeyen modellerde vergi yükü artıyor. Bu da bu markaların fiyatlarını yukarıya çekecek. Yani bir yanda düşen fiyatlar, diğer yanda yükselen fiyatlar göreceğiz" diye konuştu. OTOMERKEZİ: UZUN VADEDE FİYAT İSTİKRARI SAĞLAR Yeni düzenlemenin ikinci el araç sektörüne yönelik etkilerini değerlendiren Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, özellikle Çin ve ABD menşeli araçların fiyatlarının daha ulaşılabilir hale geleceğini, Japonya, Meksika ve Güney Afrika’dan ithal edilen araçların ise fiyatlarının artacağını söyledi. Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş Karakaş, ABD üretimi araçlarda fiyatların dengelenmesinin tüketiciye fırsatlar sunduğunu kaydederek, "Japonya ve Güney Afrika üretimi araçların ikinci elde daha değerli hale gelmesi olası görünüyor. Düzenlemenin uzun vadede hem fiyat istikrarına katkı sağlayacağına hem de tüketicilerin daha geniş bir seçenek yelpazesine erişimine olanak tanıyacağına inanıyoruz" diye konuştu. REKLAM Karakaş, Çinli otomobillerin, daha uygun fiyatlarla pazara gireceği için önümüzdeki yıllarda ikinci elde güçlü bir arz oluşturacağını da sözlerine ekledi.

HANGİ OTOMOBİLLERİN FİYATLARI DEĞİŞECEK? Otomobil ithalatında yapılan yeni gümrük vergisi düzenlemesinin hangi otomobillerin fiyatlarını değiştireceği de merak edilen konuların başında geliyor. LenaCars'ın Habertürk ile paylaştığı analize göre, Türkiye'de satılan birçok marka ve model yapılan değişiklikten doğrudan etkileniyor. Düzenlemenin hangi otomobilin fiyatını nasıl etkilediği ise alttaki tabloda detaylıca görülebiliyor; Kaynak: LenaCars