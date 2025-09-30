Yatırımcılar dikkat! Ons ve gram altında tarihi zirve: Cumhuriyet altını 33 bin TL'yi aştı! İşte 30 Eylül 2025 Güncel gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatı... - Altın Haberleri

Yatırımcılar dikkat! Ons ve gram altında tarihi zirve: Cumhuriyet altını 33 bin TL'yi aştı! İşte 30 Eylül 2025 Güncel gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatı... - Altın Haberleri

"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında hem artan belirsizlik hem ekonomilerdeki durgunluk endişesi hem de başta ABD olmak üzere dünya genelinde faiz oranlarının düşeceğine ilişkin değerlendirmelerin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor.

Altının ons fiyatı 3.867 doları gram altın ise 5 bin 186 TL görerek rekor tazeledi. Altının ons fiyatı yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 46 arttı.

REKLAM advertisement1

Çeyrek altın 8.448 TL’den Cumhuriyet altını ise 33.66 TL’den işlem görüyor.

Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmelere ek olarak ABD’nin finansal istikrarına duyulan güvenin azalması ve bunun dolara duyulan güvene zarar vermesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) son faiz indirimi altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini belirtti.