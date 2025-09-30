Habertürk
        Haberler Magazin Güllü'nün temizlikçisi konuştu: Korktuğu başına gelmiş - Magazin haberleri

        Güllü'nün temizlikçisi konuştu

        Güllü'nün ölümüne dair soruşturma sürerken, ünlü şarkıcının evine yıllardır temizliğe giden Arzu Arslan, Show Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arslan'ın açıklamasında Güllü'nün korktuğunun başına geldiği anlaşıldı. Öte yandan, Güllü'nün daha önce de evinde kayıp düştüğü öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.09.2025 - 09:23 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:06
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 6'ncı katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve onun arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

        Yapılan incelemelerde, Güllü'nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu ve bu nedenle de ünlü şarkıcının evine 3.5 yıldır temizliğe giden Arzu Arslan'ın da ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

        "CAMA ÇIKMA DÜŞERSİN"

        Arzu Arslan, verdiği ifade sonrasında SHOW Haber'e konuştu. Arslan'ın açıklamasında Güllü'nün korktuğunun başına geldiği anlaşıldı.

        Güllü'nün ölümüne çok üzüldüğünü söyleyen Arzu Arslan; "Çok temizlik hastasıydı. Çamaşır suyunu lavabolarda kullanırdım, yerlerde kullanmazdım. Sabun kokulu deterjanlarla silerdim. Ben yokken de sık sık evini temizlerdi. Çok titizdi, evini hiç dağınık bırakmazdı. Üç aydır silmemiştim camlarını. 'Arzu, cama çıkma, camdan düşersin. Senin küçük çocuğun var. Bırak kirli kalsın' derdi" açıklamasını yaptı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Öte yandan Güllü'nün ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. AA'nın ulaştığı detaylara göre; şarkıcının evinde kurulu yapay zekâ özellikli güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, sistemin ses ve hareket odaklı kayıt yapabildiğini, videodaki bazı kesintilerin de bundan kaynaklandığını belirledi. Görüntülerin detaylı analiz için Bursa Bölge Kriminal Laboratuvarı'nda incelemeye alındığı aktarıldı. Soruşturma kapsamında çevredeki kamera kayıt incelemeleriyle şarkıcının komşularıyla yapılan görüşmelerde de olay günü herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirlendi.

        Şarkıcının, daha önce de evin zemin döşemesinin kaygan olmasından dolayı düştüğü, bu nedeniyle başvurduğu hastanedeki tedavisi sırasında polise, bu şekilde ifade verdiği öğrenildi.

        Olay günü evde kızı, onun arkadaşı ve Güllü'nün dışında bir kişinin varlığı yönündeki iddialara yönelik de henüz herhangi bilgi ve delile ulaşılamadığı, şarkıcının yapılan otopsisinde de darp izi gibi bulgulara rastlanılmadığı bildirildi.

        Şarkıcı Güllü'nün olay anında alkol veya uyuşturucu etkisinde olup olmadığının tespiti için otopsi sırasında alınan kan örnekleri ve numunelerin ise Bursa Adli Tıp Kurumu'nda incelenmesi sürüyor.

        OĞLUNUN İFADESİ: ALKOLÜN ETKİSİYLE DÜŞMÜŞ OLABİLİR

        Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ifadesinde, İstanbul'daki evinde uyuduğu sırada ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in aradığını söyledi. Ablasının telefonda çığlık attığını anlatan Tuğberk Yağız Gülter; "Kardeşim, 'Annem düştü ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya' diye yakarış içindeydi. Hemen bir yakınımla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kız kardeşimin yanına geldim" ifadesini kullandı.

        Güllü ve oğlu Tuğberk Yağız Gülter
        Güllü ve oğlu Tuğberk Yağız Gülter

        Yoldayken annesinin evindeki güvenlik kamera görüntülerini çevrim içi bağlantı sayesinde izlediğini, annesinin tuvaletten çıktıktan sonra yüksek sesle roman havası çaldığını duyduğunu belirten Tuğberk Yağız Gülter, şunları kaydetti: Annem, "Hazır mıyız, haydi kalkın oynayalım" diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam "Hay Allah" diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile çığlık atarak çıplak ayak daireden çıkıyorlar. Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasındadır ve tamamen açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur, yere düşer. Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem, sevgi dolu bir insandır. Kimseyle kötü değildir.

        KIZI DA CAMDAN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

        Güllü, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6'ncı kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden 26 Eylül'de henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

        Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter de ifadesinde annesinin Roman havası oynarken ayağını kaydığını ve açık olan camdan düştüğünü aktarmıştı.

        #Güllü

