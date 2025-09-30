YouTube, Donald Trump'a 24,5 milyon dolar tazminat ödeyecek

YouTube, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açılan davanın sonuçlanmasının ardından yüklü miktarda para ödeyecek. Trump, Ocak 2021'de MAGA (Make America Great Again - Amerika'yı Yeniden Harika Yap) hareketi destekçilerinin Kongre Binası'ndaki ayaklanmasının ardından hesabını askıya aldığı gerekçesiyle YouTube'a dava açmıştı. Şirket, hukuki mücadeleyi sonlandırmak için Trump ile 24,5 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı.

Tazminatın 22 milyon dolarlık kısmı, Donald Trump'ın talebi üzerine Ulusal Alışveriş Merkezi'ni restore etmek, korumak ve yükseltmekle görevli vergi muafiyetli bir kuruluş olan Ulusal Alışveriş Merkezi Vakfı'na bağışlanacak.

Kalan miktar da diğer davacılar olan Amerikan Muhafazakarlar Birliği, Andrew Baggiani, Austen Fletcher, Maryse Veronica Jean-Louis, Frank Valentine, Kelly Victory ve Naomi Wolf'a ödenecek. Bu ödeme, davalılar ile davacılar arasında imzalanan Uzlaşma Anlaşmaları'nın şartlarına uygun olarak; "Davadan kaynaklanan veya davayla ilgili tüm anlaşmazlıkları ve talepleri çözmek" için yapılacak.

YouTube, 12 Ocak 2021'de Trump'ın kanalının, sitenin şiddeti kışkırtma politikasını ihlal ettiğini tespit ederek hesabını süresiz olarak askıya almıştı.

6 Ocak 2021'de Trump'ın destekçileri, Joe Biden'in zaferini reddederek Washington'daki Kongre Binası'na baskın düzenledi Donald Trump ayrıca, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na düzenlenen baskının ardından platformlarındaki hesaplarını askıya alma hamleleri nedeniyle Meta'ya, Twitter'a ve Google'a da dava açmış ve sansür iddiasında bulunmuştu. Ocak 2025'te, Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemi için göreve başlamasından hemen önce Meta, sansür davasını çözmek için 25 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Elon Musk'ın, satın aldıktan sonra adını X olarak değiştirdiği sosyal medya platformu Twitter, Trump'ın davasını çözmek için Şubat 2025'te 10 milyon dolar ödemişti. Protestocular, Ulusal Heykel Salonu da dahil olmak üzere Amerikan Kongre Binası'na girmek için güvenliği aştı