Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı

(Ülkeye ve başvuru türüne göre ufak farklar olsa da genelde istenenler şunlar:)
Vize başvuru formu – 1 adet (elle ya da bilgisayarda doldurulmuş, 2 sayfa civarı)
Pasaport – Aslı + bazı ülkeler için tüm sayfaların fotokopisi (4–6 sayfa kopya olabiliyor)
Biyometrik fotoğraf – 2 adet
Uçak rezervasyonu – 1–2 sayfa
Otel rezervasyonu / konaklama kanıtı – 1–3 sayfa
Seyahat sağlık sigortası poliçesi – 1–2 sayfa
Banka hesap dökümü – Son 3 ay (genelde 5–10 sayfa)
Maaş bordrosu – Son 3 ay (3 sayfa)
Çalışma belgesi / iş yerinden izin yazısı – 1–2 sayfa
SGK hizmet dökümü – 1–4 sayfa
Vergi levhası / şirket evrakları (freelancer veya işveren için) – 1–3 sayfa
Nüfus kayıt örneği – 1–2 sayfa
Tapu / araç ruhsatı gibi ek belgeler – 1–5 sayfa
Dilekçe – 1 sayfa