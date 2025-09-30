Habertürk
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı

        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı

        TÜİK'in açıklamasına göre ağustos ayında işsizlik oranı 0,4 puan artarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti

        Giriş: 30.09.2025 - 10:02 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:51
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK'in açıkladığı verilere göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi artarak 3 milyon 44 bin kişi oldu.

        İşsizlik oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.

        Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,4 oldu

        İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 208 bin kişi artarak 32 milyon 829 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 49,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,6 iken kadınlarda yüzde 32,6 olarak gerçekleşti.

        Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 54 olarak gerçekleşti

        İşgücü, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 376 bin kişi artarak 35 milyon 873 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 54,0 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,9 oldu.

        Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 16 oldu

        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 16,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,4, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.

        İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 41,8 saat olarak gerçekleşti.

