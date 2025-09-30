3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Aysun Avcı'nın, Sakarya Nehri kıyısında önce cep telefonu ve ayakkabıları, ardındansa cansız bedeni bulundu. Avcı'nın cenazesi, ekipler tarafından sudan çıkarıldıktan sonra ön otopsi için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı
Sakarya'da olay, Karasu ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi’nde yaşandı. Kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Aysun Avcı'nın (35) bulunmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.
CEP TELEFONU VE AYAKKABISI BULUNDU
DHA'daki habere göre Sakarya Nehri kıyısında dün gece saatlerinde Avcı'ya ait cep telefonu ve ayakkabılar bulundu.
ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM ETTİ
Bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ayakkabı ve cep telefonunun kayıp olarak aranan Aysun Avcı’ya ait olduğu belirlendi. Ekipler, nehirde ve çevresinde arama çalışmasını yoğunlaştırdı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Aysel Avcı'nın, Sakarya Nehri'nde 1.5 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı. Avcı'nın cansız bedeni ekipler tarafından sudan çıkarıldıktan sonra ön otopsi için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.