        Yeni teknoloji sigorta için 6 puanlık maç - Sigorta Haberleri

        Yeni teknoloji sigorta için 6 puanlık maç

        Geçen yıl başlayan ve bu sezon ilk programı gerçekleştirilen Sigorta Sayfası'na katılan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, "Bu yeni teknoloji sigortacılar için yeni fırsat ve ürünleri de ortaya çıkaracak. Yeni teknoloji sigortacılar için 6 puanlık maç. Bir taraftan işlerimizi çok daha kolay, hızlı, müşteri deneyimini artırarak yaparken bir taraftan da çıkan yeni risklere yeni ürünler sağlamanın peşinde olmamız lazım" diye konuştu.  

        Giriş: 30.09.2025 - 09:53 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:56
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        14'üncü Sigortacılık Haftası ve 4'üncü Uluslararası Sigorta Zirvesi'nin düzenlendiği alanda bu sezon ilki çekilen Sigorta Sayfası programına konuşan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, gelişen teknoloji ile siber risklerin de ortaya çıktığının altını çizerek, şunları söyledi: "Bu yeni teknoloji sigortacılar için yeni fırsat ve ürünleri de ortaya çıkaracak. Yeni teknoloji sigortacılar için 6 puanlık maç. Bir taraftan işlerimizi çok daha kolay, hızlı, müşteri deneyimini artırarak yaparken bir taraftan da çıkan yeni risklere yeni ürünler sağlamanın peşinde olmamız lazım."

        Sigorta Zirvesi'ne gençlerin ilgisinin çok yoğun olmasına sevindiğini ifade eden Gülen, "Konu da çok güzel. Dijital dönüşüm ve teknolojinin sigorta sektörüne getirdiği fırsatlar ve tehditleri değerlendiriyoruz. Teknolojiyi yeni konuşmuyoruz ama artık teknoloji konuşmanın çok ötesine gelmiş durumdayız. Teknoloji de kendi içinde yol ayrımına gelmiş durumda. Şimdiye kadar hep araç olarak işimizi, hayatımızı kolaylaştırmak için kullanıyorduk ama yapay zeka ile birlikte teknoloji araç olmaktan çıkıp bir ajana, bir asistana, dijital türe dönüştü. Bu durum hayatımızı muazzam etkileyecek. Bunun henüz farkında değiliz. Yapay zeka kendi kendine öğreniyor, şiir yazabiliyor, anlamlı diyaloglar kuruyor, kitap yazıyor. Bir insanın yapabildiği herşeyi yapan inorganik bir varlık yarattık. Yemiyor, içmiyor, 24 saat çalışabiliyor ve üstelik maliyeti de bir asgari ücretten daha az. Bu teknolojiyi yanımıza almamız gerekiyor" diye konuştu.

        HASAR SÜRECİ SANİYELERE İNDİ

        Gülen her birimizin cebimizde Nobel ödülü kazanmaya aday bir dahi taşımaya başladığını belirterek, yapay zeka ve bunun sigortacılıkta kullanımına ilişken şu bilgileri verdi: "Yeni teknoloji getirdiği fırsatlar kadar riskler de doğuracak. Kendi kendine öğrenin ama çıktısının ne olduğunu bilmediğimiz bir cins ile karşı karşıyayız. Bunun yaratacağı riskleri biz sigortacılar da yeni yeni öğrenmeye çalışıyoruz. Yapay zeka 3 yılda başta arama motorları olmak üzere bir çok alışkanlığı ortadan kaldırdı. Örneğin oto sigortalarında hasarın ödenmesi süreci 15 gün sürüyordu. Şu anda bu süreci Türkiye'de saniyelere indiren bir kurum var. Yapay zeka hasar fotoğrafına bakarak hasarın nerede olduğunu, hangi parçanın değişmesi gerektiğini, hangi parçanın tamir edilmesi gerektiğini hatta hasarın görünmeyen iç kısımda hangi parçalara zarar verdiğini tespit ediyor. Hasara göre gidip aracın model ve yılını alıyor ve iskonto ile işçiliği ekleyerek hasar incelemecinin önüne koyuyor. Bu söylediğim saniyeler sürüyor. "

        'AZALAN MALİ KAR PRİMLERİ ARTIRMAZ'

        Uygulanan ekonomik program gereği faizin şu anda yüksek olduğunu ancak enflasyon ile faizin düşmeye başladığını belirten Gülen, bu yıl sonunda enflasyonun yüzde 25-30, faizin ise enflasyonun 7-8 puan üstünde olmasını beklediklerini, önümüzdeki yıl enflasyonun yüzde 20-25 faizin ise yüzde 25-30 bandına geleceğini tahmin ettiklerini vurgulayarak, "2025 yılı sigorta sektörünün 155 milyar liralık güçlü mali gelir elde ettiği bir yıldı. Gelecek yıl aynı dönemde bu yıla göre 10 puanlık bir faiz kaybı olabilir. Ancak diğer yandan faizlerin düşmesi ekonomiyi çok olumlu etkileyecek. Artan ekonomik aktivite ise sigorta sektörüne ilave yeni iş gelmesini sağlayacak. Sigorta tam rekabet piyasasında çalışıyor. Mali tarafta azalan kar prime yansımaz" dedi.

        REASÜRANSTA SORUN ÇÖZÜLDÜ PRİME YANSIDI

        Gülen 2023'te deprem ve dünyada afetlerin artışı nedeniyle reasürans fiyatlarının arttığını ancak son 2-3 yılda reasürans şirketlerinin kar ettiğini ve global anlamda faizlerin de aşağı gelmesi ile reasürans sektörüne ilave arz geldiğini, bunun da reasürans fiyatlarını yüzde 15-20 azalttığını söyledi. Gülen reasürans maliyetlerinin azalmasının prim artışlarına yansıdığını, yangın sigortası primlerinin daha az arttığını ifade etti.

        Gülen kasko sigortasında da fiyat artışlarının daha az olmasının nedeninin mali kar elde eden sektörün bu kazancın bir kısmını müşterileri ile paylaşması olduğunu bu alanda da bir denge oluştuğunu dile getirdi.

        TES, BİRİKTİRMEYİ İVMELENDİRECEK

        Uzun süredir gündemde olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) Türkiye'nin "olmazsa olmazı' olduğunu belirten Gülen, "Türkiye büyümek istiyor. Büyümeyi kendi kaynaklarınız ile yapamazsanız başkasının kaynağını kullanıyorsunuz. Bazen başkasının kaynağı ucuzluyor ama bazen de çok hızlı pahalanıyor veya bulunamıyor. Bu nedenle bizim kendi kaynaklarımız ile büyümemiz gerek. Kendi kaynaklarımız için de tasarruf etmemiz lazım. BES'te 1,7 trilyon lira birikti ancak hala GSYH'nin yüzde 3'ü civarında. Keşke yüzde 30 olsa. TES ise biriktirmeyi ivmelendirecek bir sistem" dedi. Gülen, TES'te işveren, çalışan ve kamunun katılımının olacağının altını çizerek, "Sigortacılığı büyütmek için biraz zorlamak gerek" dedi.

        Sağlık sigortalarının da son dönemin büyüme yıldızı olduğunu da söyleyen Gülen, özel sağlık sigortaları için hastaneler, kamu ve sigorta şirketlerini içerek bir sağlık sigortaları analizi çalışması başlattıklarını dile getirdi.

