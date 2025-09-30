Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Otobüsle kafa kafaya çarpıştılar! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Otobüsle kafa kafaya çarpıştılar! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!

        Adıyaman'da korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 09:51 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Selahattin S. idaresindeki yolcu otobüsü, Adıyaman-Kahta karayolunun 5. kilometresinde karşı yönden gelen Yakup Gültekin idaresindeki otomobille çarpıştı.

        TRAFİĞE KAPANAN YOL AÇILDI

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile Esmanur, Belinay ve Muaz Gültekin hayatını kaybetti.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Adıyaman
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Habertürk Anasayfa