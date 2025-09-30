Otobüsle kafa kafaya çarpıştılar! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!

Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre Selahattin S. idaresindeki yolcu otobüsü, Adıyaman-Kahta karayolunun 5. kilometresinde karşı yönden gelen Yakup Gültekin idaresindeki otomobille çarpıştı.

TRAFİĞE KAPANAN YOL AÇILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile Esmanur, Belinay ve Muaz Gültekin hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.