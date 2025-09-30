İşe gitmek için evinden çıktı... Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
İstanbul Beylikdüzü'nde, işe gitmek üzere evinden çıkan 27 yaşındaki Akıncan Haberveren, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 5 kurşunun isabet ettiği öğrenilen Haberveren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı
İstanbul'da kan donduran olay, saat 07.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi.
SALDIRGANLAR MOTOSİKLETLE GELDİLER
DHA'daki habere ve iddiaya göre, işe gitmek üzere evinden çıkan Akıncan Haberveren (27) sokakta bekleyen motosikletli şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.
AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI
Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Haberveren, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Vücuduna 5 kurşunun isabet ettiği öğrenilen Haberveren, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.