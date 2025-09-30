Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa İşe gitmek için evden çıktı! Motosikletle geldiler! İstanbul'da kanlı infaz | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İstanbul Beylikdüzü'nde, işe gitmek üzere evinden çıkan 27 yaşındaki Akıncan Haberveren, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 5 kurşunun isabet ettiği öğrenilen Haberveren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

        Giriş: 30.09.2025 - 11:07 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:07
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        İstanbul'da kan donduran olay, saat 07.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi.

        SALDIRGANLAR MOTOSİKLETLE GELDİLER

        DHA'daki habere ve iddiaya göre, işe gitmek üzere evinden çıkan Akıncan Haberveren (27) sokakta bekleyen motosikletli şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

        Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Haberveren, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Vücuduna 5 kurşunun isabet ettiği öğrenilen Haberveren, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
